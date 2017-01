Femeie găsită în Arad la 22 de ani după ce a dispărut

O poveste de viață incredibilă este „scrisă” de o hunedoreancă care și-a găsit mătușa pierdută după două decenii de căutări. Hunedoreanca, Ioana Pop, a reușit să își găsească mătușa în urma acțiunii întreprinse săptămâna trecută de polițiștii din cadrul Poliției Locale Arad, prin care oamenii străzii au fost adunați de pe străzi și duși la adăpost pentru a fi feriți de gerul năprasnic ce se abătuse atunci peste Arad. În momentul în care citea știrea la întâmplare, mare i-a fost mirarea să vadă și numele mătușii între cei enumerați în articolul postat pe pagina de facebook a Poliției Locale Arad. Imediat cum a recunoscut numele a sunat la Arad, a luat un tren și a venit direct ca să își recupereze mătușa pe care tocmai a regăsit-o.

Femeia dispărută, Mariana Mihnea, a dispărut de acasă când avea doar 26 de ani. Femeia, care pe lângă faptul că a avut parte de o viață grea, conform celor relatate de nepoată, suferă de afecțiuni psihice, afecțiuni din cauza cărora nu vorbește cu nimeni, acesta fiind și motivul pentru care a trăit cele două decenii pe străzile municipiului nostru. Își făcea veacul în zona Pieței Mihai Viteazul și Catedralei, unde îi mai ajuta pe comercianți în schimbul mâncării zilnice. În acest moment, nepoata și-a luat mătușa acasă la ea, în Deva și va avea grijă de ea. Va urma ca nepoata să îi facă buletin, să depună actele pentru pensie și să o ducă la doctor pentru a primi medicația de care are atâta nevoie.

O poveste cruntă despre viață

După ce am stat de vorbă cu nepoata femeii găsite pe străzile din Arad, am aflat destinul crunt ce i-a fost rezervat acestei femei. Atât femeia găsită, Mariana, cât și sora acesteia Dorina Pop, respectiv mama Ioanei, au rămas orfane după ce mama lor a decedat la vârsta de 29 de ani din cauza unei boli necruțătoare; cele două surori aveau atunci doar patru, respectiv șase ani. Au rămas cu tatăl lor, care s-a recăsătorit. La câțiva ani distanță s-a stins și tatăl celor două fete și astfel una dintre ele, Dorina, ajunge să stea cu bunicii, iar Mariana, cea care a trăit 20 de ani pe străzile Aradului, ajunge într-un centru de plasament, de unde a fost dată afară când a împlinit 18 ani. Rudele Marianei știau că aceasta suferă de tulburări psihice, fiind chiar și internată la Spitalul din Sibiu. Când a împlinit 26 de ani, Mariana a dispărut fără nicio urmă. Degeaba s-au chinuit atât sora cât și nepoata să o găsească, parcă a intrat în gaură de șarpe. Până săptămâna trecută…

Acasă, cu familia ei

Iată mesajul emoționant al nepoatei care și-a găsit mătușa, mesaj postat pe site-ul Poliției Locale Arad: „Astăzi, pentru noi este o zi specială. Vă mulțumim frumos Poliția Locală Arad și Spitalul Județean Arad, dar mai ales tuturor oamenilor care au sesizat prezența persoanelor fără adăpost. Cu ajutorul vostru noi am găsit-o pe matușa Mariana dupa 20 de ani! Doamne ajută”.

Am contactat-o și noi pe nepoata Ioana Pop, care ne-a povestit drama prin care a trecut familia ei. „Mă bucur enorm de mult că mi-am găsit mătușa. Am suferit în tot acest timp deoarece nu am știut absolut nimic despre ea. Am căutat-o, dar degeaba. Când ea a dispărut, eu eram mică, așa că nu ne-a recunoscut. Are sentiment față de noi și acum a început să mai articuleze câteva cuvinte. Cu polițiștii nu a vrut să vorbească deloc. A reușit o doctoriță să o facă să își spună numele. Acesta a fost norocul nostru, că altfel nu cred că o mai găseam. Acum am să îi fac actele, am să o înscriu la un medic de familie, am să îi depun actele pentru pensie și mai apoi am să o duc la spital pentru consult. Ea va sta cu mine și cu fiul meu în Deva. Am să îi pregătesc și ei o cameră și va sta cu mine de acum înainte”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ioana Pop, nepoata femeii găsite.

Mulțumiri arădenilor

„Nu putem decât să fim fericiți că am reușit, cumva din întâmplare, să reunim această familie încercată. Este tulburător să auzi că, vreme de 22 de ani, nu renunți și cauți în continuare pe unul din membrii familiei, care a dispărut subit. Este vorba despre o poveste tristă de viață care până la urmă are un final fericit. Le mulțumim îndeosebi arădenilor care ne-au sesizat cu privire la acești oameni ai străzii ce riscau să moară din cauza gerului”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Viorica Graur, director general al Poliției Locale Arad.