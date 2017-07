Fericire spulberată între Aradul Nou și Podgoria

Povestea soților Vasile – în vârstă de 85 de ani – și Mina – de 80 de ani – a început în urmă cu 55 de ani. O poveste frumoasă, „o viață de om” – ne spune bătrânelul. Povestea lor frumoasă a devenit cenușie vineri, 23 iunie. Ziua în care furtuna a făcut ravagii în Arad. Doamna Mina se afla în stația de tramvai de la „Motorul” din cartierul Aradul Nou. Și-a sunat soțul când a văzut norii de furtună. „Pe la ora 18:00 m-a sunat și mi-a spus să închid geamurile că vine furtuna. I-am spus: <<Bine, mamă. Le închid>>. Mi-a spus că tocmai ce a plecat tramvaiul numărul trei din stație și nu a reușit să se urce în el, așa că așteaptă următorul tramvai. Eu o așteptam acasă, unde și urma să ajungă. Trebuia să coboare din tramvai la Podgoria, la Catedrală, că în zona aceea locuim noi”, ne-a povestit soțul. După o oră de la acel telefon, bătrânelul a fost sunat iar. Avea să fie cel mai dureros apel telefonic. Cu lacrimi în ochi, soțul ne povestește: „După o oră după ce am vorbit cu ea mi-a sunat telefonul. Nu am auzit nimic și am spus <<Alo!Alo!>>. Apoi i-am auzit vocea… Stinsă, de abia o auzeam. Zicea doar <<Capul! Capul!>>. Am întrebat-o unde e, nu a știut să-mi spună, am întrebat-o ce vede în jur și am reușit, cu greu, să aflu. Era în stația de tramvai de la fostul <<Tricoul Roșu>>. M-am dus acolo cu sufletul la gură și am găsit-o… Stătea culcată pe o parte pe banca din stația de tramvai. Hainele îi erau ude, îi lipsea un pantof din picioare… ”. Ce s-a întâmplat cu femeia?

Femeia a fost adusă la Spitalul Județean din Arad, soțul ei ne-a povestit că aici au descoperit că soția sa avea o fractură craniană, un cheag de sânge mai vechi pe creier și unul proaspăt. A fost transferată de urgență la un spital din Timișoara, aici a fost operată pe creier, iar de atunci este în comă. Despre starea celei cu care a împărțit 55 de ani, bătrânelul ne spune: „Am fost la ea, la spital… Este în comă, dar a mișcat mâna un pic, și capul”. Ce s-a întâmplat cu doamna Nețin? Ce s-a întâmplat pe traseul Aradul Nou-Podgoria? A fost victima unui accident? A căzut? A văzut cineva ce i s-a întâmplat femeii? A ajutat-o cineva să coboare din tramvai? Sunt întrebări la care soțul femeii se roagă pentru răspunsuri.

Ce s-a întâmplat cu ea?

„Vreau să știu dacă a ajutat-o cineva de bun simț să se dea jos din tramvai, dacă a căzut, dacă a fost lovită… dacă cineva a văzut ceva. Era îmbrăcată cu o fustă maro lungă, sandale bej, iar în mâna avea o plasă, o geantă neagă și un buchet de margarete… Voia să meargă cu florile la mormânt, la ginerele nostru care a murit în urmă cu doi ani și jumătate”, ne-a mărturisit bătrânelul cu lacrimi în ochi. La Unitatea de Primire Urgențe Arad, femeii i s-a pus următorul diagnostic: sincopă traumatism cranio-cerebral, fractură fronto-parietală, hematom subdural și AVC hemoragic. Cadrele medicale de aici au evaluat rapid situația și au decis să trimită pacienta, de urgență, la Timișoara, la spital.

Apel

Cei care au văzut-o pe doamna Mina, vineri 23 iunie, și cunosc împrejurările care au condus la starea ei pot suna la telefonul 0357/412.366 – unde va răspunde soțul ei sau la telefonul redacției 0257/212.055, între orele 11:00 și 13:00.