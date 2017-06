Festivalul Părădăicilor, la a IX-a ediţie

Roşiile intră din nou în festival. Unde altundeva decât la Macea, unde la sfârşitul acestei săptămâni, în zilele de 1 şi 2 iulie, va avea loc cea de a IX-a ediţie a Festivalului Părădăicilor.

Evenimentul a fost prezentat luni, într-o conferinţă de presă, de Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, Cristina Nistor, preşedintele Asociaţiei Millenium Center, şi Ciprian Otlăcan, primarul comunei Macea.

Primarul a deschis conferinţa cu descrierea principalelor evenimente care vor avea loc pe parcursul zilei de duminică, după care Cristina Nistor s-a referit la ziua de sâmbătă, când la Macea va avea loc o competiţie între bicicliştii amatori.

„Anul trecut am avut aproape 8.000 de participanţi. Sperăm ca şi anul acesta să vină cel puţin atâţia, dacă nu mai mulţi”, a spus primarul Ciprian Otlăcan.

În final, Dorul Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, a adăugat: „Macea s-a impus prin două festivaluri: Festivalul Părădăicilor şi Gura Satului, cel de satiră şi umor care are loc din doi în doi ani. Festivalul Părădăicilor este unicat în judeţul Arad şi de la an la an se dovedeşte din ce în ce mai animat”.

Programul evenimentului

Totul va începe la Macea pe 1 iulie, la ora 8.00, cu Festivalul părădăicilor pe biciclete, unde participarea e gratuită, eveniment ce se întinde până la ora 13.30 şi include o cursă de 34 de km între Macea- Sânmartin- Grădinceri şi retur. Înscrierea se poate face prin website-ul www.experientamultisport.ro, folosind formularul de înscriere, până la data de 30.06.2017, ora 13:00.

În 2 iulie, organizatorii au pregătit Festivalul Părădăicilor – în expoziţie. De la ora 13,30 va debuta expoziţia producătorilor locali, evenimentul încheindu-se la ora 23.00 cu focuri de artificii. Totul va fi dublat de Festivalul Părădăicilor – în cântec, care va debuta şi el la ora 13.30, pe scenă urmând să urce Taraful de la Macea, Ansamblul Românaşul Zădăreni, Ansamblul Edera Macea, Ansamblul Cununiţa Sântana, dar şi soliştii Sebastian Iuga, Ionuţ Macavei, Mara Mihalcea, Alin Neag, Ada Popovici, Maria Toma Cosmina Hornea, Oana Florina Stana, Andrea Ciubotariu, Florin Oprişescu, Gabi Bârsăuan, Tudor Furdui Iancu, Ovidiu Momorodean, Nicoleta Voica.

Organizatorii

Organizatorii acestui festival sunt: Clubul Sportiv Experiența Multisport, Primăria Macea, Consiliul Local Macea, Asociaţia pentru Conservarea Culturii în Mediul Rural, Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Județean şi Asociaţia Millennium Center, iar sponsorii PromoRED, ProManiac, Century Bike, Absolute Live.