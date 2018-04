Film american, la Arta

Pentru prima dată, Festivalul Filmului American Independent se extinde din capitală, ajungând în câteva orașe ale țării. Printre acestea, și la Arad, pe 27, 28 și 29 aprilie. Filme incisive, intensive, independente și un invitat special, toate fac parte din oferta primei ediții arădene a festivalului.

Pe 27 aprilie, de la ora 18, la Arta va fi proiectat filmul „You were never really here”, de Lynne Ramsay, premiat pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes în 2017, iar de la ora 20, filmul „Paterson”, de Jim Jarmusch.

Sâmbătă, 28 aprilie, programul va începe la 16:30, cu „Menashe”, de Joshua Z Weinstein, film nominalizat la Festivalul de Film de la Sundance din 2017 și continuă cu „Wonderstruck”, de Todd Haynes, de la ora 20. Cel de-al doilea film al zilei de sâmbătă a fost nominalizat, tot în 2017, la Palme d’Or, la Festivalul de la Cannes.

Cea de-a treia – și ultima – zi a Festivalului Filmului American Independent debutează la ora 17:30, cu pelicula „The Rider”, regizată de Chloe Zhao. Ultimul film al festivalului va începe de la ora 20, fiind vorba despre „The Florida Project”, în regia lui Sean Baker. Nominalizat la Premiile Oscar, Globul de Aur și Bafta 2018, pentru cel mai bun actor, filmul va încheia prima ediție a „American Independent Film Festival”, eveniment organizat de Asociația Cinemascop, în colaborare cu CitiZenit și cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură Arad. Intrarea la proiecții este gratuită.