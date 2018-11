Filmul “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, lider în box office-ul românesc de weekend

Al doilea film dintr-o serie inspirată din franciza “Harry Potter”, bazată pe romanele lui J. K. Rowling, “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” îi are în rolurile principale pe Katherine Waterston, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Ezra Miller, Eddie Redmayne şi Jude Law.

Pe poziţia a doua în box office-ul românesc de weekend s-a situat o altă premieră, “Moromeţii 2”, care a avut încasări de 1.014.189,96 de lei. “Moromeţii 2” este pariul regizorului Stere Gulea, care îi are în rolurile principale pe Horaţiu Mălăele, Iosif Paştina şi Dana Dogaru, într-o actualizare “corectată” istoric a prozei lui Marin Preda. Pe fondul anilor în care comunismul începe să se instaureze în România, drama familiei lui Ilie Moromete se dezvoltă pe măsură ce fiul său se maturizează. Colectivizarea forţată, viaţa satului derutată de schimbările politice şi scurte incursiuni în spaţiile urbane şi intelectuale din România celei de-a doua jumătăţi a anilor ´40 transformă “Moromeţii 2” într-o regăsire a liniilor de forţă care au precedat Noul Val din filmul românesc.

Liderul săptămânii trecute, filmul “Bohemian Rhapsody”, de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, despre viaţa lui Freddie Mercury şi legendara trupă rock Queen, a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 864.116,99 de lei. Producţia Fox/New Regency “Bohemian Rhapsody” – care urmăreşte povestea trupei Queen din anii 1970 până la momente memorabile precum concertul susţinut la evenimentul caritabil Live Aid din 1985, de pe stadionul Wembley din Londra – a fost întâmpinată cu cronici amestecate, însă actorul Rami Malek este văzut ca un candidat la Oscaruri pentru interpretarea celebrului muzician Freddie Mercury.

Pe locul al patrulea, în coborâre cu o poziţie, s-a situat lungmetrajul “Elliot: O poveste de Crăciun/ Elliot the Littlest Reindeer”, de Jennifer Westcott, care a avut încasări de 299.792,67 de lei.

Pe poziţia a cincea, tot în coborâre cu un loc, se găseşte musicalul “S-a născut o stea/ A Star Is Born”, cu care actorul Bradley Cooper debutează ca regizor şi care a avut încasări de 253.357,28 de lei de vineri până duminică. Un remake al filmului omonim din 1937, lungmetrajul o are în rolul principal feminin pe superstarul muzicii pop Lady Gaga.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele româneşti în weekend este completat de “Aventurile lui Smallfoot/ Smallfoot”, de Karey Kirkpatrick şi Jason Reisig (247.475,54 de lei), “Prizonieră în pânza de păianjen/ The Girl in the Spider’s Web”, de Fede Alvarez (203.177 de lei), “Johnny English loveşte din nou/ Johnny English Strikes Again”, de David Kerr (151.611,82 de lei), “Venom”, de Ruben Fleischer (142.455 de lei), şi “Operaţiunea Hunter Killer/ Hunter Killer”, de Donovan Marsh (103.018,60 de lei).