„Finala” pentru locul 6 sub panou

Cu moralul ridicat după dramatica victorie din „El Clasico”, fetele de la Univ Goldiş ICIM au parte, vineri, de un nou test important în economia sezonului. Doar victoria le asigură galben-albastrelor locul 6 la finalul primei părţi a actualei ediţii a Ligii Naţionale de baschet feminin. Acelaşi obiectiv intermediar îl are şi adversara arădencelor, CSM Satu Mare, scaunul antrenorului Jose Araujo fiind în pericol în situaţia unui eşec.

Putem câştiga

Preşedintele grupării arădene, Marcel Urban, este optimist: „Mergem la Satu Mare pentru un meci care pe care, un joc în care trebuie să demonstrăm că această echipă are potențial mai mare decât a arătat până acum. Putem câștiga la Satu Mare chiar dacă şi de această dată plecăm cu şansa a doua, deoarece evoluăm pe terenul lor, dar printr-un joc de echipă foarte bun putem veni cu victoria mult dorită, care ne-ar asigură locul 6″.

Extrem de motivat

Marele plus adus de tehnicianul sârb în jocul Univ Goldiş ICIM este motivaţia. Jucătoarele au arătat că pot pune în practică recomandările antrenorului, agresivitatea fiind „cartea câştigătoare” în disputa cu CSM Târgovişte. Filozofia antrenorului Bogdan Bulj e una de apreciat:„Chiar dacă am câştigat cu Târgovişte, este greu ca în câteva zile fetele să se poată adapta la noile cerinţe. Pentru a avea continuitate în performanţă trebuie să ne antrenăm cât mai bine. Trebuie să conştientizăm că e nevoie de curaj şi energie din primul până în ultimul minut pentru a ne atinge obiectivele. Această echipă are un potenţial ce nu a fost folosit în totalitate. Nu e uşor să facem minuni în ultimele trei etape, dar să fiţi convinşi că vom da tot ce depinde de noi pentru a câştiga. Am venit la Arad să fac performanţă. O merită şi acest public minunat. Vom încheia cât mai sus acest sezon, după care ne vom face o strategie de viitor pentru a readuce echipa Aradului unde îi este locul, adică în frunte”.

Vineri, ora 18

Federaţia Română de Baschet a delegat pentru jocul de vineri, ora 18, o brigadă de arbitri experimentată formată din Istvan Bertalan (Cluj), Cosmin Prişcă (Mediaş) şi Cristian Trofim (Timişoara), care vor supervizaţi de Radu Vaida (Oradea).