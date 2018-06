Florin Tripa: „Primarul Turcin nu a fost la miting, ci în localitate”

„De fapt, primarul Turcin nu a fost la miting, ci în localitate. Într-adevăr, a plecat spre București, dar, fiind anunțat telefonic de inundații, s-a întors de urgență de la Deva. Este un atac politic, orchestrat de către Florin Sari, președintele PNL Păuliș și Iustin Cionca, președintele CJA, care nu a decolmatat șanțurile care aparțin de drumul județean aferent localității Păuliș. Cionca a dispus în schimb decolmatarea în cazul comunei Ghioroc unde primarul are culoare politică PNL.

Luni am fost prezent în teritoriu, la fața locului. Am avut discuții cu primarul Turcin, care a întrunit Comitetul de Urgență și am văzut concret care este situația. Mai exact, deși Primăria și-a respectat obligația de a curăța șanțurile, acestea nu au făcut față volumului mare de apă. Se impune lărgirea văii, pentru ca grădinile oamenilor să nu mai fie inundate, iar pentru aceasta se vor aloca bani din bugetul local.

Primarii PSD din județ își fac datoria, în timp ce Iustin Cionca, în loc să își facă treaba pentru care este remunerat, se ocupă de atacuri poltice la adresa lor”, declară deputatul PSD Florin Tripa.