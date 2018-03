Florin Tripa: „România are cel mai scăzut nivel al șomajului din ultimii zece ani“

„Rezultatele guvernării PSD – ALDE încep să fie simțite de tot mai mulți români, iar statistica nu minte și ne arată că, în ciuda bețelor puse în roată din partea opoziției, în ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce în ce mai bune.

România are o creștere economică pe 2017 de 7%, comparativ cu anul precedent, ceea ce ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. De asemenea, nivelul șomajului a scăzut la 4,6 %, în urma măsurilor luate de guvernele PSD-ALDE, România având cel mai mic șomaj din ultimii zece ani. În plus, în această perioadă, din decembrie 2016 și până în prezent, s-a reușit înființarea a 120.000 de noi locuri de muncă, astfel că numărul total al salariaților a ajuns la 4.850.400, în decembrie 2017. Prin implementarea unor noi măsuri din programul de guvernare, sperăm că tendința de scădere a șomajului și de înființare a noi locuri de muncă se va menține și în 2018, mai ales că se anunță un an de creștere economică de cel puțin 5,5%. De altfel, luna ianuarie ne arată că premisele pentru scăderea șomajului sunt bune și în 2018, fiind înființate cu 80% mai multe firme noi decât în aceeași perioadă a anului trecut“, declară deputatul PSD Arad Florin Tripa.