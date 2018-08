Fosta Policlinică CFR, la expertiză tehnică

Vineri dimineața, Mihai Fifor a „inspectat”, însoțit de doi generali și alți ofițeri, clădirea în care va funcționa Centrul medical de diagnosticare și tratament ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Militar de urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara. Adică fosta Policlinică CFR, abandonată de multă vreme și preluată, pentru a fi salvată de la distrugerea totală, de către Ministerul Apărării.

„ Am fost preocupați de modul în care am putea să redăm sistemului medical arădean acest spațiu, pe vremuri policlină a Ministerului Transporturilor și am ajuns la concluzia că este un proiect interesant. Am discutat cu ministrul transporturilor, Lucian Șova, care a fost de acord cu acest transfer dinspre Ministerul Transporturilor spre MApN. Iată-ne la început de drum cu un obiectiv ambițios, acela de a reda Aradului acest centru de diagnostic și tratament ambulatoriu”, a spus Fifor.

Acesta a prezentat, pe scurt, pașii spre finalizarea proiectului, prognozat pentru sfârșitul anului 2019: „Până la sfârșitul acestui an, să reușim să finalizăm expertiza dar și partea de proiectare tehnică pentru lucrările de reabilitare a imobilului, urmând ca anul viitor, până în iunie- iulie, să putem să facem reparațiile necesare pentru clădire. În paralel avem pregătite în planul de investiții al MApN dotările necesare pentru cabinetele ce vor deservi acest centru de diagnostic și tratament și totodată suntem pregătiți anul viitor prin iulie să demarăm și angajările pentru acest ambulatoriu.Obiectivul nostru este ca până la finele lui 2019 acest ambulatoriu să fie operațional. Cert este că vom avea aici 16 cabinete pe două ture, 22 de medici specialiști, 23 de asistenți medicali. Vom avea medici stomatologi tehnician dentar. Pe lângă cabinete, vom avea două laboratoare de analize . Vrem să avem în Arad, poate, cel mai modern centru medical de diagnostic și tratament medical din această zonă”.