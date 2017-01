Frontieriştii au scăpat de arest

Curtea de Apel Timişoara a judecat contestaţiile înaintate de inculpaţi, dar şi de către procurorii DNA, şi au decis să respingă contestaţia procurorilor, dar şi cea a lui Florin Avram, şeful de tură care, iniţial, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Aşadar, Avram rămâne după gratii. Dar judecătorii au decis, în schimb, să admită contestaţiile multor inculpaţi aflaţi în arest la domiciliu. Drept urmare, Gudiu Gabriel, Teodor Nicolae-Gabriel, Pristoleanu Ion-Marinel, Cicortaş Claudiu-Alexandru, Păcurar Sorin-Romulus, Dudaş Marcel, Mărginean Ovidiu, Selagea Ciprian-Călin şi Paladie Bogdan-Lazăr au scăpat de arestul la domiciliu, aceştia urmând să fie cercetaţi sub control judiciar. Totodată, frontieriştii nu vor avea dreptul să comunice unii cu alţii şi nici să îşi exercite funcţia. În ceea ce îl priveşte pe Chira Emil Nicu, acesta nu a fost plasat nici măcar sub control judiciar, urmând a fi cercetat fără nicio măsură preventivă. Dacă vorbim despre ceilalţi inculpaţi din dosar, aceştia nu au depus contestaţie faţă de măsura de arest la domiciliu, aşa că vor rămâne în continuare sub această măsură preventivă.