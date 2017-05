Gligor: „Un derby ce trebuie câştigat”

Meciul cu „Poli” e tot mai aproape, iar utiştii spun că sunt montaţi, mobilizarea e maximă. Azi, la întâlnirea cu presa, desfăşurată la „Ford-Technic”, antrenorul Roşu, alături de doi jucători arădeni, Gligor şi Chindriş, au vorbit despre partidă.

La rândul său, directorul general de la UTA, Decebal Grădinariu ne-a spus că s-au mai achiziţionat 200 de bilete, ele ajungând, acum, la un total de 950. „Dacă mai e nevoie, vom mai aduce şi altele” – a declarat Grădinariu.

„Presiunea e pe noi”

Căpitanul echipei UTA, Alin Gligor – care e apt de joc – a radiografiat, poate, cel mai bine jocul: „Presiunea mai mare e pe noi, deoarece avem nevoie de cele trei puncte. Mergem la victorie, e un derby ce trebuie câştigat. Suntem conştienţi de importanţa şi miza partidei, suntem montaţi. Sper să-l putem anihila cât mai bine pe prietenul meu şi fostul coleg, Blănaru, cel mai periculos omal lor” – a spus Gligor.

„Ştiu importanţa meciului”

La rândul său, antrenorul Laurenţiu Roşu a declarat că ştie cât de important e meciul. „De când am venit a Arad am aflat despre importanţa unui joc cu Poli. Acum, ştim toţi cât de mult înseamnă o izbândă, pentru clasament, pentru suporteri, pentru Arad. Cu o victorie rămânem pe locul 2, cel mai important lucru. Mergem să scoatem maximum din acest joc. Am văzut Timişoara, e o echipă care evoluează fără presiune, e periculoasă pe contraatac. Sunt salvaţi, sunt realxaţi, joacă de plăcere şi vor să arate că sunt valoroşi. E un avantaj pentru noi că se joacă pe stadionul mare, vom avea mulţi susţinători de la Arad. Sper să le putem oferi victoria” – a spus şi Roşu.

Atmosferă ostilă

Un alt jucător arădean, Marius Chindriş ştie ce va fi la Timişoara. „Ne aşteaptă o atmosferă ostilă pe stadion, dar trebuie să ne întoarcem cu cele trei puncte. Oricine din Arad se apucă de fotbal ştie importanţa unui meci cu Poli. Nu mă mai gândesc ce a fost în tur, doar la ce avem de făcut acum” – a declarat Chindriş.