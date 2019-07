Grecul Mastrovasilis, lider la Arad Open

În runda a cincea, la prima masă, principalul favorit, marele maestru grec Dimitrios Mastrovasilis l-a învins pe maestrul FIDE Ivan Schitco, din Republica Moldova, după o partidă în care a preferat să aibă calitate în minus pentru a reține regele advers în centru. La masa a doua, Mihnea Costachi și Andrei Istrățescu au oferit o remiză de salon, repetând mutările unei alte partide pe care au jucat-o anul trecut.

De remarcat victoria lui Iustin Ciorgovean în partida cu maestrul internațional Andrei Macovei (Rep. Moldova), victorie obținută chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

Surpriza Dariei Vișănescu

Au fost mai mute partide în care favoriții nu au reușit să obțină mai mult de o remiză, dar și surprize. Cunoscuta Daria Vișănescu, ELO 2079 l-a învins pe maestrul internațional Bjorn Ahlander, ELO 2391, după o partidă în cursul căreia suedezul a făcut mai multe inexactități. De asemenea, Teodor-Cosmin Nedelcu, ELO 1963, un junior de 13 ani, a profitat de gafa maestrului FIDE Aron Pasti, ELO 2209, din Ungaria, în urma căreia a câștigat un pion, iar în continuare, jucând precis, a obținut și victoria.

Primii de la Vados

Maeștrii internaționali Adrian Petrișor și Alexandru David dețin în continuare cele mai bune rezultate din rândul jucătorilor legitimați la Șah Club Vados Arad, fiecare având câte 4 puncte. Adrian Petrișor a remizat cu piesele negre partida cu unul dintre cei mai buni juniori din România, George Ileana, iar Alexandru David, tot cu piesele negre, a împărțit punctul cu maestrul Andrei Bonte.

Lider din Grecia

După runda a cincea, avem și un lider, pe marele maestru Dimitrios Mastrovasilis, cu 5 puncte, urmat de un grup de 5 jucători care au 4,5 puncte: marele maestru Andrei Istrățescu, maeștrii internaționali David Gorodetzky (Israel), Ihor Nester (Ucraina) și Mihena Costachi, precum și candidatul de maestru Iustin Ciorgovean.

Șah la dublu

Dintre acțiunile conexe ale Festivalului Internațional de Șah (24-31 iulie) amintim concursul de tenis de masă, care a atras un număr mare de șahiști, dar și miniturneul de șah în tandem, în care marele maestru Istrățescu și primarul Aradului, Călin Bibarț, au format un duo imbatabil, printre „echipaje” fiind și cel format din Alin Câmpeanu (președintele Șah Club Vados) și jurnalistul Marius Herța.

În cursul zilei de luni este programată a șaptea rundă la Arad Open (ora 16), etapa a IV-a la Openul sub 1900, a VI-a la Openul sub 1600 (ambele la ora 9.30) și ultima rundă a concursurilor de copii U8 și U10 (ora 16.30), festivitatea de premiere a celor mai inspirați micuţi șahiști având loc de la ora 20.30.