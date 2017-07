Guvernul trimite o avere către Arad

Drumuri, şcoli, grădiniţe, reţele de apă sau canalizare, centre de permanenţă ori sisteme de iluminat public, toate acestea vor fi finanţate de Guvern în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a făcut publică lista obiectivelor de investiţii care vor fi finanţate în următorii trei ani prin PNDL. Iar judeţul nostru s-a „abonat” la uriaşa sumă de 645 de milioane de lei, bani care vor finanţa, în total, 121 de proiecte depuse de toate localităţile judeţului. Cea mai mare parte a banului o va lua Consiliul Judeţean Arad. Potrivit listei proiectelor care vor fi finanţate în următorii trei ani, cea mai scumpă investiţie va fi modernizarea drumului Bârsa-Moneasa-limită de judeţ Bihor, o lucrare estimată la 78,4 milioane de lei, proiect ce a fost depus de CJA. Aceeaşi instituţie va primi 48,1 milioane de lei pentru modernizarea drumului Sânmartin-Olari-Caporal Alexa. O altă şosea, respectiv Nădab-Seleuş, va primi pentru modernizare suma de 35,6 milioane de lei. Trebuie precizat că aceste trei drumuri fac parte din lista de şapte drumuri pe care CJA dorea să le modernizeze prin PNDL. Lungimea totală a drumurilor care vor fi modernizate în judeţul Arad pe banii Guvernului va fi de 73 de kilometri. Dar asta nu e tot. CJA nu va primi bani numai pentru modernizarea şoselelor. Alte sume uriaşe vor ajunge în judeţul Arad şi pe partea de sănătate. Ministerul Dezvoltării va finanţa cu 27 de milioane de lei realizarea unui spital de psihiatrie la Căpâlnaş, iar o altă sumă considerabilă, 17 milioane de lei, va merge către modernizarea clădirii de pe strada Vicenţiu Babeş, numărul 11-13, acolo unde va lua fiinţă o secţie nouă de oncologie. „Au fost tratate cu prioritate spitalele. Tocmai de aceea am primit finanţare numai pentru trei drumuri din lista de şapte pe care am depus-o. Mi-aş fi dorit să primesc bani pentru toate cele şapte drumuri, dar înţeleg că trebuie să ne încadrăm în fondurile primite. Există o formulă de calcul care a fost respectată în ceea ce priveşte Consiliul Judeţean. Aşteptăm acum şi finanţarea propriu-zisă. După semnarea contractelor, vom demara procedurile de întocmire a documentaţiilor tehnice, acolo unde acestea nu există, după care vrem să organizăm licitaţiile. Sunt foarte fericit că am prins finanţare pentru cele două spitale. În prezent, oncologia este înghesuită într-o clădire neconformă, iar psihiatria de la Căpâlnaş funcţionează într-o clădire închiriată”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean.

Bani şi la municipiu

După cum spuneam încă de la începutul articolului, 121 de proiecte vor fi finanţate prin PNDL. Dintre acestea, şase sunt ale municipiului. Şi, la fel ca şi la Consiliul Judeţean, şi aici vor ajunge sume importante de bani. Potrivit listei de investiţii, Primăria Arad va primi 17,5 milioane de lei pentru reabilitarea Colegiului Economic şi alte 14,3 milioane de lei pentru reabilitarea Colegiului Elena Ghiba Birta. Alte aproximativ patru milioane de lei vor merge către lucrări de reabilitare termică a grădiniţei PP 8 şi a şcolilor gimnaziale Aron Cotruş, Ilarion Felea şi Iosif Moldovan.

Sume uriaşe în judeţ

Am făcut şi o scurtă trecere în revistă a lucrărilor care vor fi finanţate în localităţile judeţului. Am ales să publicăm, foarte pe scurt, proiectele care vor fi finanţate prin PNDL, proiecte cu o valoare mai mare de 7 milioane de lei. Aşadar, modernizarea drumurilor în Apateu va fi finanţată cu 7 milioane de lei, reţelele de apă şi canalizare din Craiva cu 8 milioane de lei, reabilitarea Liceului Tehnologic Vasile Juncu din Miniş a primit 11,7 milioane de lei, iar reabilitarea şi extinderea şcolii din Ghioroc 7,5 milioane. Comuna Grăniceri va primi 7,3 milioane de lei pentru reţelele de apă şi canalizare, iar oraşul Ineu va primi 10,7 milioane de lei pentru reabilitarea Liceului Tehnologic Sava Brancovici. Străzile din Nădlac vor fi modernizate cu 7 milioane de lei, iar construirea unei şcoli noi la Socodor va primi o finanţare de 13,8 milioane de lei. Reţelele de apă şi canalizare din Tauţ vor fi realizate, extinse şi modernizate cu 17 milioane de lei, iar cele din Vinga cu 11,3 milioane de lei. În sfârşit, introducerea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare în comuna Zărand va primi o finanţare de 8,9 milioane de lei, în timp ce Zerindul va primi 12,5 milioane de euro pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare.