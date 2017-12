Harlem Gnohere a fost suspendat trei etape şi amendat cu 7.000

Vârful francez s-a ales cu această pedeapsă după ce l-a bruscat şi apoi l-a lovit peste faţă pe George Ţucudean, într-o altercaţie stârnită în meciul câştigat de vicecampioană cu scorul de 2-0.

La rândul său, atacantul formaţiei CS Universitatea Craiova, Alexandru Băluţă, a primit o etapă de suspendare şi 740 de lei penalitate sportivă, după eliminarea din partida câştigată de echipa lui, scor 2-1, împotriva liderului CFR Cluj, pentru două cartonaşe galbene. Aceeaşi sancţiune a fost dictată şi împotriva mijlocaşului de la Dinamo, Diogo Salomao, eliminat în jocul cu ACS Poli Timişoara, 0-0.

Deciziile luate, miercuri, de Comisia de Disciplină:

„1. Florea Daniel vs. FC Astra Giurgiu – Neexecutare hotărâre CNSL – Termen 10.01.2017.

2. FCSB vs. FC Viitorul Constanţa – Eliminare – În baza art. 63.1.b + 63.2.4.a şi 2.5. din RD, se sancţionează jucătorul Gnohere Eddy Harlem (FCSB) cu suspendare pentru trei jocuri şi o penalitate sportivă de 7.000 lei. De citat domnul Ianuli Marius (FC FCSB) pentru data de 10.01.2017.

3. CSU Craiova vs. FC CFR Cluj – Eliminare – În baza art. 63.1.g + 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Băluţă Alexandru (CS U Craiova) cu suspendare pentru un joc şi o penalitate sportivă de 740 lei.

4. ACS Poli Timişoara vs. FC Dinamo – Eliminare – În baza art. 63.1.g + 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Ferreira Salomao (FC Dinamo) cu suspendare pentru un joc şi o penalitate sportivă de 740 lei”, se arată pe site-ul lpf.ro.