Hoții care atacă cu… un bebeluș în magazinele din Arad

Între furtul filmat în magazin în urmă cu cinci ani și cel de acum există multe similitudini: hoții s-au folosit de bebeluși pentru a putea fura. În anul 2013, produsele au fost ascunse sub copil, în cărucior; acum hoții au folosit copilul drept paravan, pentru ca o alta persoană, complice, să poată fura în voie. Unul dintre patronii magazinului, S. Mihaela, spune că „au stat aici, în fața pultului, iar cea de-a treia era foarte ocupată cu furatul. Din înregistrare se vede clar cum doi dintre hoți se pun în fața mea pentru ca eu să nu văd nimic. Între timp, au luat treningurile și după paravan şi-a ridicat fusta și a aruncat bunurile sub fustă, direct, fiindcă are un buzunar mare sub fustă. Cei doi au acoperit-o”.

Primul furt, ne mai spun proprietarii magazinului, a fost în urmă cu cinci ani de zile când magazinul era deschis pe Eminescu. „Atunci au venit cu cărucior și cu copil, acum au venit doar cu copilul în brațe, să atragă atenția că sunt corecți și că au motiv să cumpere pentru copil”, ne mai spun patronii magazinului.

Metodă cunoscută în România

Metoda folosită de acești hoți este cunoscută în România și nu numai. Femeile cu fuste lungi au un fel de sac, legat de brâu sub fustă, în care îndeasă cât pot, după care se fac nevăzute. Înainte să plece, însă, se asigură că au furat cât să ajungă să împartă prada și cu complicii.

În cele aproximativ 20 de minute cât au zăbovit în magazin, hoții au reușit să sustragă două costume sport și o rochiță, în valoare de aproape 100 de euro. Pentru că nu au cumpărat nimic și au plecat din magazin cât ai clipi, patroana a înțeles imediat că așa zișii clienți nu aveau cum să plece cu mâna goală. Femeia și-a dat seama că din magazin lipsește cel puțin o rochiță, așa că a alergat după ei și a reușit să îi aducă înapoi în magazin. Confruntați cu realitatea, complicii hoaței au acceptat să se întoarcă și să returneze unul dintre produsele furate, rochița. De treninguri, proprietarii magazinului încă nu știau, aşa că hoții au plecat.

Autoturism cu numărul YR – KY – 2006

După ce au văzut înregistrările și-au dat seama că mai lipsesc și două treninguri. Supărați, patronii magazinului speră ca cineva să îi recunoască pe suspecți și să anunțe poliția. De altfel, pe lângă imaginile cu figurile celor trei hoți, oamenii mai au o informație importantă, care mai mult ca sigur îi poate ajuta pe politiști să îi prindă: numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au plecat hoții: YR – KY – 2006.

Legislația este blândă cu hoții

Păgubiții au anunțat că vor depune și de această dată plângere la Poliție, cu toate că sunt conștienți că, din cauza proastei legislații, aceștia nu vor păți nimic. „Legislația e la pământ în România. Ce s-a întâmplat cu cei care au furat cu ajutorul copilului? La celelalte două furturi nu am mai recuperat nimic, deși am făcut plângere. Nu am reușit deocamdată să obținem date oficiale legate de numărul plângerilor înregistrate la poliție, însă, garantat, nu trece nicio zi fără ca hoții să nu acționeze în magazinele din Arad. Au curaj, în primul rând, pentru că legislația este îngăduitoare cu ei, cu toți hoții de fapt”, punctează patroana păgubită.

GALERIE FOTO