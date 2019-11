„Împreună vom reuşi!”

Derulat sub sloganul „Împreună vom reuși”, atelierul de industrie alimentară al L.T.I.A. a devenit neîncăpător, ediţia festivă, cu numărul 20, fiind o reuşită din toate punctele de vedere.

„Împreună, deopotrivă, elevi, cadre didactice, persoane de sprijin, am întins aluat, am ornat, am copt, am gustat produsele delicioase rezultate din mâinile dibace, mai ales ale tinerilor. Produsele au emanat mirosuri îmbietoare, iar noi am emanat voie bună, dorință de a învăța unii de la alții și multă energie” – spune prof. Iulia Ghinga, director la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad.

Cadrele didactice implicate în proiect au fost: Iulia Ghinga, Sauliuc Anda, Mihaela Maria, Adriana-iuliana Szakacs, Tolea Florina si Gina Vlad. „Mulţumiri şi elevilor implicati: Darius Mahu, Meryem, Patricia Maria, Ema Lungu, Denisa Petre, Mădălina Maria, Gall Gabriela, dar şi invitaţilor care ne-au impresionat cu implicarea şi îndemânarea lor şi ne-au umplut inimile de satisfacţie şi iubire” – a mai spus prof. Iulia Ghinga.