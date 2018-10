În căutarea firmei Retim!

„Vă rugăm să ne ajutați! Vă rugăm! Nu știm la cine să ne mai adresăm! Am sunat peste tot, dar nimeni nu răspunde la telefoane”. Cam așa sună toate telefoanele pe care le-am primit fie la „Telefonul cititorului”, fie pe telefoanele noastre mobile (la care am răspuns mereu), fie pe pagina de Facebook aradon. De câteva săptămâni bune. Și de aici am înțeles o chestiune care a devenit din nou extrem de vizibilă în Arad: firma Retim, cea care a câștigat contractul de salubrizare menajeră a municipiului, are din nou probleme cu colectarea. Probleme mari, din păcate, spre nemulțumirea locuitorilor din oraș, care stau cu gunoiul în fața casei chiar și o săptămână. În unele cazuri, cele care au ajuns până la noi, (probabil de atâta supărare), chiar și trei săptămâni.

Societatea Retim a schimbat zilele de colectare a gunoiului în municipiu, fapt anunțat de firmă chiar în ziarul nostru și pe www.aradon.ro. Până și Primăria Arad a venit în sprijinul Retim și a trimis un comunicat de presă cu noul tabel de colectare selectivă a deşeurilor din municipiu. Aşa ne-am gândit, în primă fază, că aici stă ascunsă problema: arădenii nu au aflat de schimbare în pofida canalelor de mediatizare folosite de firmă și au scos în stradă gunoiul într-o altă zi decât cea decisă de Retim. Dar, dacă ne luăm după plângerile arădenilor (şi de ce nu ne-am lua după ele, pentru că nimeni nu reclamă o situaţia care merge bine, nu-i aşa?), nu programul de colectare este problema. Chiar dacă au greşit ziua, următoarea sau următoarele s-ar fi suprapus oricum peste zilele de colectare stabilite de societate pentru strada sau zona respectivă şi gunoiul ar fi fost luat din faţa casei în cele din urmă. Dar de trei săptămâni, gunoiul stă, de pildă, în faţa imobilului clientului „Hanul de la Răscruce”, un client care produce mult gunoi menajer, pe care de trei săptămâni vântul l-a împrăștiat de-a lungul și de-a latul drumului național 7, contribuind la deja celebra imagine a României mizerabile.

Nu doar un singur caz

Am fi închis ochii dacă era vorba doar de un drum, o casă, un client, dar telefoanele noastre au sunat în ultimele săptămâni iar cei de la celălalt capăt al firului erau locuitori supărați din Grădiște, care spun că rămân în fiecare săptămână cu cel puţin un tomberon plin în faţa casei pe care angajaţii Retim refuză să-l ridice (aceștia spun, potrivit reclamaților, că au primit directive să ridice o pubelă din două!), Micălaca, Poltura, Gai, Bujac, unde fie nu se ridică la timp gunoiul, fie nu se adună gunoiul de lângă pubele, fie nu primesc factură. Ne-au mai fost sesizate probleme legate de faptul că facturile vin cu restanţe (deşi facturile de dinainte au fost deja achitate de clienţi), de faptul că angajaţii Retim adună cum trebuie gunoiul doar când primesc atenţii, sau de faptul că nu-l adună defel nici în ziua trecută în calendar ca zi de colectare. Cum era normal i-am sfătuit pe toți să sesizeze neregulile la Retim, să facă reclamaţii, plângeri, pentru că așa e normal: prima dată să comunici supărările celor pe care te-ai supărat, pentru că aceştia e posibil să nici nu ştie care e problema.

Și atunci ne-am supărat și noi: toți cei care ne-au sunat în ultima perioadă încercaseră mai întâi să ia legătura cu Retim. În zadar. La puținele numere de telefon (două de toate), dedicate tuturor oraşelor în care efectuează servicii de salubrizare (telefoane care sună la Timişora), nu răspunde nimeni. Încercasem și cu o săptămână înainte, dar nu insistasem de-a lungul orelor de lucru. Acum am insistat. Degeaba. Nemulţumiţii din Grădişte sunaseră deja la numerele de telefon dedicate punctului de lucru din Arad, care (n-au spus) au dispărut între timp de pe site. Alţii au sunat la telefoanele dedicate cilenţilor şi call-center în zadar. Singurii cu care au putut vorbi arădenii, cei care au răspuns de fiecare dată, au fost cei de la… colectare creanţe.

Nu ne-a răspuns nimeni

Ne-am decis să nu-i credem pe arădeni pe cuvânt. Nici pozele trimise care urmau să ne confirme plângerile lor. Ne-am hotărât să punem mâna pe telefon şi să sunăm şi noi, să reclamăm că uneori (ce-i drept rar) gunoiul de pe strada noastră nu este ridicat în ziua dedicată nouă. Am încercat să plasăm sesizarea noastră la cele două telefoane care se găsesc pe site-ul firmei Retim, la secţiunea „Contacte”. Şi am sunat toată ziua, degeaba.

Am decis să ne luăm rolul de ziarişti în serios, să ieșim din rolul de client. Ca atare, l-am sunat pe responsabilul cu relaţii mass-media, a cărui telefon era închis fiind plecat din ţară (potrivit robotului care ne-a vorbit într-o altă limbă). Nu am insistat foarte mult pentru că sunt şefi şi sigur au nenumărate probleme, dar am sunat atât la şeful serviciului de colectare din Arad, cât şi la directorul general al firmei Retim. Niciunul nu ne-a răspuns şi nu a revenit cu un telefon. Cui să te plângi în acest caz? De la cine să afli răspunsuri pentru arădeni? Cum să le oferi dreptul să se apere la acuze? În condițiile în care sunt de negăsit.

Primăria Arad a fost şi ea sunată de cetăţenii supăraţi ai Aradului, care au fost repeziţi: contractul este semnat între client şi Retim, primăria neavând niciun rol. La ADI Deseşuri nu le-a răspuns, desigur, nimeni. Toţi i-au lăsat pe arădeni cu gunoiul în faţa casei.

Ca și la impozite

Cei de la Retim, cu care arădenii au reuşit să vorbească, cei de la recuperare creanţe, i-au taxat însă pe reclamați când aceştia i-au întrebat dacă pot modifica contractul pentru a nu plăti zilele lungi în care gunoiul stă tot în faţa casei sau dacă se poate elimina plata pe lunile în care nu locuiesc la acea adresă şi în consecinţă nu produc gunoi. Li s-a spus, dacă ar fi să ne luăm după aceştia, şi de ce nu am face aşa?, că nici Primăria nu îi scuteşte de plata impozitului pe clădiri în acele luni în care nu stau acasă. Numai că arădenii nu pleacă cu imobilul în concediu. Dar stau cu gunoiul în faţa casei, cu banii de salubrizare achitaţi de cele mai multe ori la timp, pentru că așa le e faima: de buni platnici!