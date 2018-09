„În cel mult o lună şi jumătate sculptorul ar putea să înceapă lucrările de ridicare a Monumentului Marii Uniri pe amplasamentul sugerat de Consiliul Local Municipal Arad”

– Stimate domnule prof. univ. dr. Aurel Ardelean, sunteţi preşedintele Asociaţiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad, iar în această calitate, aţi fost prezent acum câteva zile la Ministerul Culturii. Care a fost scopul acestei vizite?

– Deoarece la iniţiativa Asociaţiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad s-a realizat acest monument, am solicitat o întrevedere la Ministerul Culturii cu dl. Ion Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, pe probleme legate de Centenar, precum şi cu dl. dr. Rizescu, consilier la acelaşi minister. Am aflat despre faptul că monumentul a fost recepţionat şi se găseşte depozitat în apropierea de Călăraşi însă autorul acestuia nu este de acord cu locul care a fost stabilit de către Consiliul Municipal pentru amplasare, adică în faţa Consiliului Judeţean Arad, instituţie care a reuşit să pregătească terenul pentru a se efectua această operaţiune. Mai mult, mi-a fost explicat faptul că, sculptorul Florin Codre are exprimări de genul: „Ridicaţi voi monumentul. Eu nu dau acordul pentru a fi amplasat în locul fixat de Consiliul Municipal Arad”. Din punct de vedere juridic, Ministerul Culturii – care la ora actuală este proprietarul Monumentului Marii Uniri – prin contractul făcut cu sculptorul, care a realizat lucrarea, trebuie să-l oblige pe acesta ca asistenţa artistică să fie asigurată obligatoriu de către maestru, chiar dacă Ministerul va întreprinde demersurile pentru transportarea şi amplasarea monumentului la locul stabilit. S-a apelat la Oficiul de Drepturi de Autor a Ministerului Culturii, iar din partea Consiliului Local Arad s-a solicitat un Certificat de Urbanism pentru a fi demarate lucrările de amplasare ale monumentului. Aceste cheltuieli vor fi suportate de către Ministerul Culturii prin fondurile primite, în urma rectificării bugetare, urmând ca, ulterior, artistul să fie dat în judecată pentru recuperarea sumelor. Prima etapă a acestor lucrări ar cuprinde montarea fundaţiei pe care va fi realizată amplasarea, iar în acest sens se derulează un proiect care priveşte structura amplasamentului, efectuându-se studiul geotehnic. Dacă lucrurile decurg în mod normal, până la sfârşitul lunii, acest studiu va fi realizat, după care Comisia de Inspecţii în Construcţii trebuie să avizeze acest proiect, iar apoi Ministerul Culturii va începe lucrările de amplasare cu banii primiţi în urma rectificării bugetare.

– Cum poate ajuta Asociaţia pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad aceste demersuri?

– Deşi sunt multe lucruri de făcut în acest sens, pe care le-am enumerat mai sus, în cazul în care nu se primesc banii la Ministerul Culturii, ne revine sarcina ca printr-o decizie a Asociaţiei să devenim acceptor de donaţii, adică să lansăm o donaţie naţională pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad. În principiu, Asociaţia noastră este de acord şi sprijină șivarianta de transfer a terenului de la Consiliul Local către Ministerul Culturii, urmând ca acesta să-l doneze Primăriei – după ce monumentul este ridicat pe locul stabilit – astfel ca acesta să devină proprietate a municipiului. Acest lucru s-ar putea realiza printr-un Protocol între Primăria Arad şi Ministerul Culturii, la care se lucrează în prezent. Dacă totul se desfăşoară conform previziunilor noastre, în cel mult o lună şi jumătate, sculptorul ar putea să înceapă lucrările de ridicare a monumentului pe amplasamentul sugerat de Consiliul Local Municipal Arad şi într-un timp foarte scurt să poată monta piesele componente ale Monumentului Marii Uniri. Trebuie să precizez că avem un aliat puternic în Patronatul Naţional Român – o organizaţie patronală independentă, reprezentativă la nivel naţional, care reuneşte patroni individuali şi federaţii patronale din toate ramurile de activitate economică şi socială – care prin preşedintele filialei Arad, dl. Ciprian Demeter, ne-a asigurat că ei vor efectua transportul monumentului în parteneriat cu Asociaţia noastră, urmând ca Ministerul Culturii să recupereze aceste cheltuieli de la sculptorul Florin Codre, care avea datoria de a asigura transportul acestuia.

– Există posibilitatea ca Monumentul Marii Uniri să nu fie amplasat înainte de 1 Decembrie?

– Deşi este greu de crezut că nu se va realiza acest lucru, totuşi, având în vedere că serbările Centenarului sunt prelungite şi pentru anul viitor, dacă va exista o întârziere, ne dorim ca, în prima parte a anului viitor, să finalizăm acest demers grandios pentru oraşul şi judeţul nostru. De la cei doi interlocutori, am înţeles că Ministerul Culturii, prin reprezentanţi săi, a avut mai multe întrevederi cu dl. primar ing. Gheorghe Falcă și s-a căzut de acord asupra unor probleme comune, iar municipalitatea arădeană depune toate eforturile pentru concretizarea acestui proiect.

– S-a lansat zvonul că Aradul ar putea pierde în favoarea altor oraşe ridicarea acestui monument. Cum comentaţi acest lucru?

– Nu se confirmă acest zvon, deoarece Monumentul Marii Uniri este destinat prin contract Aradului – oraşul care a fost capitala politică a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

– Vă mulţumesc.

Daniel Albu