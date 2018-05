În mare vogă pe YouTube

Doar patru videoclipuri muzicale au depăşit acest prag simbolic într-un interval mai scurt: piesa „Gentleman” a cântăreţului sud-coreean Psy (în trei zile), „Look What You Made Me Do”, de Taylor Swift (în trei zile), single-ul „Hello” al cântăreţei Adele (în patru zile) şi „Wrecking Ball”, de Miley Cyrus (în şase zile).

Videoclipul piesei „This is America” a devenit un fenomen social, fiind comentat intens pe reţelele de socializare. Cu versuri criptice şi referinţe multiple, acest clip a generat mii de interpretări în rândul internauţilor.

Sursa: Agerpres