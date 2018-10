În memoria sârbilor dispăruți în lagărul din Arad

Acum 104 ani, mii de etnici sârbi mureau în lagărul din Cetatea Aradului. Sârbii erau văzuți la acea vreme ca fiind „potențiali dușmani ai habsburgurilor” și astfel s-a ajuns ca ei să fie deportați și duși în lagărul din Cetate.

În memoria interniștilor sârbi dispăruți în lagărul din Cetatea Aradului a avut loc marți, 16 octombrie, un ceremonial militar și religios. ,,Fiecare națiune are o datorie permanentă față de eroii săi, și în aceeași măsură, fiecare națiune are obligația morală de a respecta dreptul celorlalte de a-și onora proprii eroi așa cum cred de cuviință. Românii și sârbii sunt două națiuni prietene, pe care le leagă multe momente istorice în care au avut obiective similare. România sărbătorește în acest an Centenarul Marii Uniri, cel mai mare proiect de țară pe care l-am văzut înfăptuit prin jertfa celor care au pierit în Primul Război Mondial. Tot atunci, în acei ani, cetățenii sârbi pe care îi comemorăm și astăzi au avut de pătimit și s-au sacrificat pentru idealul lor național. Ca Prefect al Județului Arad și reprezentant al Guvernului României salut cu deosebit respect și sprijin inițiativa guvernului sârb de a organiza aceste ceremonii în memoria eroilor sârbi care au îndurat suferințe cumplite și au pierit în luptă pentru țara lor. Astăzi îi omagiem împreună pe eroii sârbi care au pătimit în Cetatea Aradului, un gest frumos care trebuie să însemne mai mult decât o obligație pentru fiecare dintre cele două părți”, a punctat prefectul Florentina Horgea.