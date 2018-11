Începe procesul omului de afaceri acuzat de pornografie infantilă

Prima înfățișare va avea loc în 10 decembrie, austriacul aflându-se sub măsura arestului preventiv din luna septembrie, odată cu trimiterea lui în judecată. Înainte de aceasta, omul de afaceri fusese plasat sub control judiciar, judecătorul înlocuindu-i această măsura cu cea a arestului preventiv. Bărbatul va fi judecat pentru pornografie infantilă în formă continuată și act sexual cu un minor în formă continuată, dosarul fiind instrumentat – din luna mai – de DIICOT Arad și trimis Tribunalului Arad spre judecare. Procurorii DIICOT Arad susțin că cetățeanul austriac plătea până la 5.000 de euro pentru fotografii cu minore dezbrăcate. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri a ademenit trei minore din Arad, profitând de situația materială precară a acestora, ca în schimbul unor sume de bani – cuprinse între 200 și 5.000 de euro -, să-i trimită fotografii și clipuri video în ipostaze sexuale explicite. Minorele aveau vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Cetățeanul austriac trimitea banii prin transfer bancar părinților minorelor sau altor persoane majore din anturajul victimelor. În urma extinderii cercetărilor s-a stabilit că, odată primite, materialele pornografice ar fi fost stocate pe diverse suporturi de stocare a datelor informatice și apoi ar fi fost distribuite prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Cetățeanul austriac deține firma Railport Curtici, cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est, una dintre cele mai importante firme din Zona Liberă Curtici. Omul de afaceri a semnat, la începutul acestui an, un contract de 16 milioane de euro constând în achiziționarea a 100 de vagoane de marfă de la Astra Rail.