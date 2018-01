Infracțiuni de weekend în traficul din Arad

În perioada 12-14 ianuarie polițiștii rutieri au depistat în trafic mai mulți bărbați care au săvârșit infracțiuni la regimul circulației rutiere. Astfel, au fost depistați pe șoselele arădene conducând autoturisme fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule: pe DN 79, pe raza localității Sântana, un bărbat în vârstă de 45 de ani din Șimand și un bărbat de 36 de ani, din Sântana, pe raza localității Pâncota, un bărbat de 44 de ani din Macea, iar pe raza localității Beliu, un tânăr de 28 de ani, din Cermei. Potrivit reprezentanților IPJ Arad în cazul celor patru bărbați au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a deține permis de conducere.

Mașini neînmatriculate și alcool

De asemenea, au mai fost prinși conducători auto care, fie conduceau autoturisme neînmatriculate, fie se aflau sub influența alcoolului. Astfel, în 14 ianuarie, pe raza orașului Pâncota a fost depistat un tânâr de 21 de ani din Seleuș, în timp ce conducea un autoturism având numerele de înmatriculare provizorii cu valabilitatea expirată din 12 ianuarie și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și un tânăr de 26 de ani care se afla la volanul unui autovehicul neînmatriculat. Cei care s-au urcat la volan sub influența alcoolului au fost depistați pe Bulevardul Revoluției, respectiv: un bărbat în vârstă de 74 de ani, cetățean italian, care conducea o mașină având o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat și un bărbat de 46 de ani, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Conform procedurii, în cazul celor doi bărbați depistați sub influența alcoolului, s-a dispus recoltarea de probe biologice la cea mai apropiată unitate spitalicească, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.

Pe numele bărbaților au fost întocmite dosare de cercetare penală pentru conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat, respectiv conducere sub influența alcoolului.