Înfrângere pe terenul liderului

Echipa antrenată de Sebastian Tudor a avut o primă repriză slabă (18-7, pentru gazde în min. 25), însă în actul secund au dat emoții gazdelor (24-21; min. 50).

Andreea Târșoagă a fost principala „gură de foc” a ardelencelor, cu 6 reușite, în timp ce pentru Crișul au punctat: Klimek – care în trecut a jucat handbal și… fotbal la Tg. Mureș – 8, Damian 4, R. Boldor 4, Lucușa 3, Iuga 3, Petrușe 3, Puț 2.

„Rămânem la o distanță liniștitoare de Reșița, prima echipă cu drept de promovare de sub noi și asta ne dă liniștea necesară să putem munci în continuare”, afirmă antrenorul Tudor, după rezultatele din weekend: CSU Timișoara vs. CSU Reșița 23-19 și Minaur II Baia Mare vs. CSU Oradea 34-23.

Ocupantă a locului secund, ultimul care asigură calificarea la turneul semifinal, Crișul primește joi (ora 16.00 – sala UAV) vizita „satelitului” prim-divizionarei Minaur.