Inspir Arad: poveștile arădenilor, pe banii arădenilor

O colaborare între Consiliul Județean Arad și Primăria Municipiului Arad, proiectul Inspir Arad va prezenta arădenilor câteva clipuri video inspiraționale, cu povești de succes ale mai multor arădeni din diverse domenii de activitate. Lansat zilele trecute pe rețelele sociale, Inspir Arad a fost prezentat, miercuri, într-o conferință organizată la Primăria Municipiului Arad. Au luat parte Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean, Ionel Bulbuc, manager al Centrului Cultural Județean, Daniela Andreica, manager al Centrului Municipal de Cultură Arad, respectiv Tedy Necula, regizorul acestor clipuri inspiraționale.

Mai mult decât plănuiau

După prezentarea pe scurt a proiectului, pe ecranele din sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ au rulat câteva filmulețe din cadrul proiectului. În total, spun finanțatorii, vor fi plătite 24 de clipuri video motivaționale, însă regizorul Tedy Necula a anunțat că va realiza mai multe, pentru că are prea multe povești frumoase care merită făcute cunoscute. „Nu este un proiect de promovare turistică, ci unul de promovare a oamenilor, a poveștilor oamenilor din Arad. Am avut o listă de aproximativ 60 de persoane, din care am avut de ales 24. Dar nu ne putem opri la doar 24, așa că vom încerca să facem cel puțin 40 de videoclipuri”, spune regizorul. Conform spuselor lui Sergiu Bîlcea, publicul țintă al acestui proiect este reprezentat de arădeni, confirmând cele spuse de către regizor, anume faptul că nu este un proiect de promovare turistică. Așadar, prin Inspir Arad, arădenii ar trebui să-i cunoască pe… arădeni. Mai exact, pe arădenii sau instituțiile din oraș și județ care, conform echipei de proiect, au o poveste interesantă de spus.

Detaliile financiare

Întregul proiect a costat în jur de 200 de mii de lei, 130 de mii venind de la Primărie (prin Centrul Municipal de Cultură) și 72 de mii de la Consiliul Județean Arad (prin Centrul Cultural Județean). „78 de mii de lei am dat pentru realizarea a 12 dintre aceste 28 de filme, iar diferența a fost plătită pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de transport, cazare și masă a echipei, care a stat aproape o lună și jumătate la Arad. Este un minunat exemplu a ceea ce se poate face cu extrem de multă pasiune, cu dăruire și cu bani puțini”, spune Daniela Andreica.

Prețuri diferite

„Consiliul Județean Arad a alocat, prin Centrul Cultural Județean Arad suma de 72 de mii de lei, bani care vor fi plătiți în patru tranșe egale. Și noi vom achiziționa prin contract 12 videoclipuri, dar Tedy Necula ne-a spus că va face aproximativ 40 de filme în același buget”, completează Ionel Bulbuc. Așadar, Centrul Municipal va plăti pentru 12 filme mai mult decât întregul buget alocat de Consiliul Județean acestui proiect.

Au depășit bugetul?

Cu toate că Daniela Andreica a declarat că Primăria a alocat suma de 130 de mii de lei, instituția condusă de către aceasta a realizat, în luna mai, două achiziții directe prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care vizează proiectul Inspir Arad și care împreună depășesc această sumă, ajungând la 144 de mii de lei. SC Our Community Network Marketing&Management OCN SRL-D, compania care se ocupă de realizarea filmulețelor și a campaniei, mai are în derulare o achiziție directă de la Centrul Cultural Județean, în valoare de 18.800 de lei, ce privește „susținerea evenimentului de gală Inspir Arad – povești inspiraționale, constând în proiecție 80 de minute, trupă cu 4 instrumentiști+interpret, prezentator, echipamente tehnice și personal tehnic”. Astfel, prin achizițiile directe realizate până acum, sau în curs de realizare, Inspir Arad a scos din bugetul CMCA și CCJA suma de 162.800 de lei.

Unde vor fi văzute

Filmulețele vor putea fi urmărite pe Facebook, Instagram și YouTube, pe paginile numite Inspir Arad, dar și la evenimentele publice. „Toate evenimentele mari din municipiu vor avea ca un preambul câte un calup cu aceste filmulețe”, a spus managerul Centrului Municipal de Cultură, în timp ce conducerea Centrului Cultural Județean a anunțat că de săptămâna aceasta, „în fiecare miercuri, înainte de spectacolele de la Teatrul de Vară, vor fi proiectate și câteva filmulețe din acest proiect”.