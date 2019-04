Întârzieri de şase luni la pasaj!

ARAD. La doar câteva luni de la reluarea lucrărilor la cel de-al doilea pasaj de pe centura Aradului, cel din Micălaca, constructorul înregistrează întârzieri mari. Şase luni! Mobilizarea slabă a fost observată şi de ministrul Transporturilor, care a fost pe şantier, joi, pentru a le cere muncitorilor să facă tot posibilul să recupereze decalajul, iar noul termen de finalizare a investiţiei, februarie 2020, să fie respectat.

Scuzele constructorului

În timpul vizitei ministrului, parlamentari PSD de Arad care-l însoţeau i-au spus acestuia că puţinele utilaje de pe şantier au fost mobilizate doar pentru vizita sa, în timp ce în zilele anterioare nu s-ar fi lucrat.

Reprezentanţii constructorului au motivat mobilizarea slabă prin faptul că este necesară relocarea unor linii de înaltă tensiune şi a unei conducte de apă, dar au spus că există şi unele probleme cu anumite avize necesare sau cu „dreptul de uz şi servitute”, referindu-se la terenuri private din zonă. Constructorul a recunoscut că sunt întârzieri de şase luni la lucrări, afirmând că noul termen de finalizare a pasajului este luna februarie 2020.

„Lucraţi non-stop!”

Ministrul Răzvan Cuc le-a cerut răspicat muncitorilor să se mobilizeze mai bine şi să recupereze întârzierile. „În momentul în care veţi avea finalizate relocările (utilităţilor – n.r.), lucraţi non-stop, ca să recuperaţi decalajele! Să vă mobilizaţi suplimentar. Acum nu aveţi mobilizare că spuneţi că nu puteţi lucra, deci costuri nu aveţi, dacă nu aveţi mobilizare”, i-a transmis ministrul constructorului.

Cuc le-a cerut şi reprezentanţilor CNAIR care l-au însoţit să stea pe şantier „să se asigure că sunt respectate termenele”.

Cu ochii pe şantier

Ministrul Cuc spune că va urmări situaţia şantierului din Arad, pentru că cele două pasaje sunt proiecte „de suflet”.

„În 2017, Guvernul PSD a alocat fonduri pentru cele două pasaje, unul dintre ele este finalizat (…) Am venit la cel de-al doilea obiectiv, să mă asigur că lucrările sunt în grafic, în termen, avem câteva probleme legate de relocări de utilităţi, lucrurile sunt pe făgaşul cel bun, s-au obţinut avizele de la Enel, urmează să se relocheze şi conducta de apă (…) Am atras atenţia (constructorului – n.r.) că nu va avea vacanţă, să termine cu tot felul de scuze pe care le invocă. Eu o să fiu pe şantier, aşa cum am spus, este un mandat pe care mi-l dedic şantierelor. Sunt obiective de suflet pe care le-am pornit încă din 2017 şi o să mă asigur că nu vom avea probleme la finlalizarea la termen, anume luna februarie 2020”, a declarat ministrul pe şantier.

Investiţia

Primul pasaj peste calea ferată de pe centura parte din DN 7 a fost dat în folosinţă în toamna anului trecut, investiţia fiind de aproximativ 32 de milioane de lei. Tot în toamnă au fost reluate lucrările la al doilea pasaj, după mai mulţi ani în care au fost sistate, iar investiţia se ridică la peste 25 de milioane de lei.