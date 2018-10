Interpelare legata de canalul Mureșel

Deputatul USR Arad, Sergiu Vlad, a transmis o interpelare ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, prin care solicită comunicarea unor eventuale planuri sau proiecte prin care ANIF să soluționeze problema canalului Mureșel.

„Aflat pe teritoriul municipiului Arad și în administrarea ANIF, Canalul Mureșel reprezintă în prezent o sursă majoră de disconfort și poluare pentru cei care locuiesc în proximitate, prin mirosul emanat și prin gunoaiele depozitate pe malurile sale. De-a lungul anilor, au fost enunțate diverse planuri și proiecte care să pună capăt acestei situații, de la intubarea canalului și până la transformarea acestuia în parc și canal navigabil. În practică nu s-a realizat nimic, cu excepția unui ping-pong politic între actualul primar și cei de la ANIF/Guvern, cetățenii suportând în continuare mizeria și mirosul pestilențial”, a punctat Sergiu Vlad.

Mai mult, deputatul USR Arad a mai spus și că: „Cei care sunt responsabili de rezolvarea situației găsesc motive să o amâne an după an, fără să-i mai aibă în vedere și pe locuitorii orașului. Preferă duelul politic în locul soluțiilor și efortului administrativ care să transforme Mureșelul într-o zonă plăcută. Am cerut ministerului să îmi comunice dacă are planuri concrete, care să pună în practică o soluție, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Momentan trebuie stopată depozitarea gunoaielor pe malurile canalului, iar soluția ar fi îngrădirea. Pe termen lung trebuie să dezbatem dacă vrem acoperirea canalului sau amenajarea sa ca zonă verde și de agrement. USR va face presiuni ca actuala administrație să se implice și faptic în rezolvarea acestei probleme, pentru că de promisiuni și proiecte care nu se materializează suntem sătui”.

