Interviu cu consilierul municipal independent Marin Lupaş: „Baloanele electorale ale primarului Falcă se sparg”

Domnule Lupaș, recent ați insistat să se amenajeze un gazon natural în loc de unul artificial pe stadionul din Aradul Nou. Se pare că varianta nu a fost acceptată…

O mare parte dintre arădenii care m-au trimis în Consiliul Local aşteaptă de la mine să mă implic în zona sportului. Mă cunosc încă din anii 90 când am preluat UTA şi am reuşit să o salvăm de la retrogradarea în Divizia C pentru ca apoi să avem performanţe, încununate cu o promovare în prima ligă. În legătură cu Motorul, cred că domnul Falcă face o mare greșeală din cauza propriei incapacităţi de a-i determina pe subalternii săi să facă mai repede ceea ce trebuia făcut: instalarea unui gazon natural pe Motorul. Sesizând că nu mai e timp să se facă un gazon natural, pe care echipa să poată juca încă din această toamnă, se va reveni probabil la varianta artificialului, cum a informat presa locală de sport. Cred că hotărârea a fost luată pe genunchi, Primăria aceasta, într-un stil deja caracteristic, n-a făcut nimic concret, doar de fațadă. Sper că se va alege o variantă de sintetic apropiată de caracteristicile unui gazon natural, pentru a nu risca complicaţii sau leziuni medicale pentru fotbalişti. Este foarte important ca lucrarea să fie de calitate, pentru că se vede cât a suferit echipa din punct de vedere sportiv în ultimii doi ani din cauza terenurilor unde a fost nevoită să joace.

Apărătorii domnului Falcă ar putea să vă reproșeze că și atunci când se face ceva tot îl criticați…

Este o diferență între a face ceva doar ca să închidă gura celor care îl critică, iar aici se poate da exemplu clar pistele de biciclete, și a face ceva pentru a rezolva problema. Toate aceste probleme care acum ies la suprafață sunt rodul nepăsării pe care primarul actual a avut-o față de sport și o bună parte din arădeni ani în șir. Răul s-a produs sub „atenta” supraveghere a domnului Falcă, iar rezultatul cel mai recent a fost că echipa a fost nevoită să se mute la Șiria, acțiune regretată de suporteri, dar mai ales de fostul tehnician și de jucători, care cunosc efectele unei astfel de condiționări asupra jucătorilor.

Ce ar fi trebuit să facă cu arena Motorul?

Dacă exista interes real, mai ales după acea rușine televizată cu F.C. Voluntari, se apucau imediat de elaborarea unui plan complet: ce fel de gazon, care tribune, ce facem cu tabela, echipamente de irigat, câți bani ar trebui, când terminăm treaba. Primăria abia în iunie (!) a înaintat o rectificare bugetară pentru o alocare de bani necesari. Dacă am fi promovat în Liga I, UTA trebuia să joace primele meciuri în afara judeţului Arad pentru că nici Motorul, nici Francisc Neumann, nu ar fi fost gata la timp. Cred că, intrând în criză de timp, primarul încearcă să iasă el basma curată, fără să rezolve cu adevărat problema. O să implementeze ce îi va folosi lui ca să nu iasă prost în fața iubitorilor de sport. Gândiți-vă puțin, indiferent cum este gazonul, tot este nevoie de drenaj, că altfel nu se scurge apa când plouă. Dacă nu fac drenajul corespunzător, poate să pună și gazon din Marea Britanie sau Spania, care costă sute de mii de euro, nu câteva mii cât au alocat ei, că tot nu va putea fi folosit. Și mai calculăm: trebuie făcut drenaj, nivelat, fixate rulorile, acestea nu se fac de pe o zi pe alta. În lunile de când pe toate posturile TV și în toate ziarele întreaga Românie a văzut jucătorii de la UTA încercând să strângă apa cu prosoape, abia au reușit să toarne ceva beton!

Primăria a luat totuși o măsură: l-a dat afară pe fostul șef al bazelor sportive. Nu era suficient?

Normal că nu. Această demisie a fost de fațadă, ca multe lucruri pe care le face primarul. Problema de pe Motorul nu era nouă. Dugăeşescu s-a ocupat de bazele sportive de mult timp, din 2004, de când Gheorghe Falcă a ajuns primar în al doilea tur, în niciun moment când s-au demolat stadioane și s-a bătut efectiv joc de sport – îmi amintesc aici de declarația penibilă a primarului când s-a autolăudat cu cele 150 de terenuri de tenis de masă – deci în 12 ani de zile nu i-au reproşat ceva șefului serviciului de baze sportive în ciuda a multor plângeri venite dinspre conducerile clubului UTA de-a lungul anilor. Când am ajuns de râsul întregii țări cu mocirla de pe Motorul, l-au scos țap ispășitor pe Marin Dugăeşescu. Trebuia să-și fi dat demisia primarul Falcă! Sau cel puțin să se facă negru de rușine, el în schimb a dat vina pe alții. Da, știu, acum Primăria ne promite că în toamnă se va juca pe Motorul, dar tot cu tupeu se mințea și anul trecut că în toamna lui 2017 stadionul UTA va fi apt pentru partide chiar dacă nu se face recepția lucrărilor. După atâtea mincuni, mai poți să crezi ceva ce spune domnul Falcă?

A doua parte a interviului o veți putea citi săptămâna viitoare