Interviu cu Samuel Caba, președintele A.R.C.D.: „Toată lumea fuge de responsabilitate în privinţa monumentului”

JA. D-le președinte Samuel Caba, iată-ne și la final de 2018! Cum a „trecut” acest an Centenar pentru Asociația pentru Reformă Civică și Democrație?!

Samuel Caba. Urmărind atent evoluția evenimentelor violente din Franța, mi-am amintit de Victor Hugo care spunea: „Bucuria și durerea măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole”. Asociația pentru Reformă Civică și Democrație, prin definiție, are ca scop să redea speranța românilor, încrederea în ei înșiși, în oameni politici și mai ales în Dumnezeu. În 2018, majoritatea românilor au sperat că o vor duce mai bine, iar poziția 1 pe care o are România, în UE, pe dezvoltare economică dă sens acestei speranțe românești. În ceea ce privește încrederea în oamenii politici pot spune ferm că românii au „fotografiat” perfect clasa politică (centrală și locală) și de aici neîncrederea în acești lideri politici. Îmbucurător este însă faptul că, în acest an controversat, cu zbateri economice și politice, încrederea în Dumnezeu a crescut.

Nu există progres fără Dumnezeu și poporul român, un popor cu rădăcini creștine face dovada trecerii prin timp în ciuda greutăților și vicisitudinilor. 100 de ani România i-a parcurs, ca stat modern doar miraculos, și asta e de domeniul credinței în Dumnezeu.

De aceea cred că noi, cei din A.R.C.D., avem încrederea că, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, vom putea reconstrui o Românie democrată și frumoasă.

JA. Am sesizat că, pe parcursul anului 2018, ați luat poziție și atitudine față de unele manifestări ale administrației locale și centrale. Pe această direcție, în opinia dumneavoastră, cum a fost 2018?

Samuel Caba. Depinde ce așteptări a avut fiecare! În ce privește A.R.C.D., am avut și avem așteptări de la Guvernul României, pentru a duce la îndeplinire programul de guvernare. Ne place sau nu, PSD și ALDE au fost singurele partide ce au un program pe 2016 – 2020 pentru România. M-aș bucura ca și celelalte partide sa aibă propriul program. Aștept un program de la PNL în special pentru ca oamenii să vadă că exista variante.

În acest context, A.R.C.D. speră încă la înfăptuirea acestui program, care în proporție de 75% e un program bun. Ar fi benefic pentru români și pentru România. Așteptăm însă și de la opoziție și în special de la PNL să devină o opoziție în sens democratic și în sensul luptei parlamentare și să fie mai convingătoare.

JA. Iată că, recent, la Timișoara, 4 primari (Falcă, Robu, Bolojan și Boc) reprezentând PNL, au pus bazele unei structuri denumită „Alianța Vestului”. Cum comentați această acțiune?

Samuel Caba. Felicit această inițiativă dar știm prea puțin despre acest proiect care, pentru cine nu știe, nu este original. Să nu uităm că în 2017 s-au pus bazele unei asociații pe axa Constanța-București-Brașov la inițiativa celor 3 primari, pe tematica turismului. Mai apoi, vorbim de proiectul IT-ului din Delta Dunării care are la bază aceleași metode și principii precum „Alianța Vestului”. Deci nu e ceva nou. Problema, ca să parafrazăm pe creștinul Giovani Papini e că: „Nu există înălțimi de neatins, ci numai aripi prea scurte”.

Spunea, spre exemplu domnul primar Robu (din Timișoara) că această alianță se constituie pentru a accesa fonduri direct de la Bruxelles! Cine nu știe, chiar pe 10 decembrie 2018, Bruxellesul a respins proiectul de finanțare nerambursabilă pentru Primăria Timișoara, pe un dosar ce viza reabilitarea a 30 tramvaie.

La fel și cu celelalte primării semnatare ale „Alianței Vestului”, toate au excedent bugetar ceea ce spune clar că există carențe în administrare. Nu vreau să fiu sceptic dar se mai ridică și problema autonomiei economice, lansată în anii ’90 de Sabin Gherman. Se mai pune problema că suntem în An Centenar unde cuvântul de ordine e „unire” și „unitate” și nicidecum formule regionale, fie ele și economice.

Acum, se pune problema votului, pentru această „Alianță Vestică” în C.L.M.-urile celor patru municipii. Vedeți și dumneavoastră: nu era firesc ca înainte să-și fi dat votul CLM-urile și apoi cei 4 primari să semneze ca primarii?! De aici se vede ce respect și ce valoare are un Consiliu Local Municipal!

Noi, cei de la A.R.C.D., așteptăm să vedem primii pași, să vedem ce va zice Guvernul României, care are drept de VETO. Noi, le urăm succes și vrem ca toate regiunile din România să se dezvolte și să prospere.

JA. Ați fost foarte implicat în problema Monumentului Marii Uniri, monument ce nu a mai ajuns la Arad pentru a fi inaugurat pe 1 Decembrie. Cum vedeți acest moment nefericit?

Samuel Caba. Am tot insistat cu adrese oficiale la Guvernul României, la Ministerul Culturii și Identității Naționale; până și la Ministerul Justiției am cerut sprijin pentru a aduce acest monument la Arad pentru a fi inaugurat de 1 Decembrie 2018. Răspunsurile primite arată că toată lumea fuge de responsabilitate. Cum în mod oficial Centenarul a fost decretat de Guvernul României până în 2020, sper ca totuși acest monument să fie dezvelit la Arad măcar pe 1 decembrie 2019 iar dacă nu D.N.A.-ul, care are un dosar în lucru pe acest subiect din câte am auzit eu, să-și facă treaba.

JA. Ca întrebare finală: au trăit arădenii în 2018 mai bine ca în 2017, și ce perspective se întrevăd pentru 2019?

Samuel Caba. Ca peste tot în țară și în U.E. lucrurile sunt complexe. Îmi place să cred că arădenii, care sunt oameni harnici, întreprinzători și credincioși au trăit mai bine în 2018 decât înainte. Nu pot însă ignora unele carențe ale administrației care nu au rezolvat (nici în 2018) confortul arădenilor pe zona transportului public în comun (cel mai scump bilet de tramvai din țară -3 lei călătoria, în timp ce la Timișoara, spre comparație, e doar 2,5 lei!) sau problema gigacaloriei care iarăși e una dintre cele mai scumpe din România! Nu e permis ca, lună de lună, Primăria Arad să subvenționeze CET-urile, din banul public și să accepte dezastrul produs acolo de un management deficitar. Cu siguranța avem nevoie de un CET performant și modern, asta ar trebui să fie o prioritate pentru orice primar. Să nu mai vorbim de sănătate unde e catastrofă: peste 29.000 diabetici înregistrați, peste 22.000 canceroși, să nu mai vorbim de TBC sau de boli cardiovasculare, de sinucideri, de peste 1.000 avorturi anual!

Toate acestea ar trebui să fie provocări pentru actuala administrație în 2019! Eu, ca președinte al Asociației pentru Reformă Civică și Democrație și ca un lider creștin, cer ceva special de la Dumnezeu pentru arădenii mei dragi. Acestea sunt cuprinse în Biblie, în cartea DEUTORONOM cap.28 de la versetul 3 la 6: „Vei fi binecuvântat în cetate, și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta, și vei fi binecuvântat la plecarea ta”. Fiind și în luna sărbătorilor de iarnă le spun tuturor arădenilor: Crăciun Fericit, Hristos s-a născut și La Mulți Ani!