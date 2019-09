INTERVIU JA. Sergiu Bîlcea, candidatul PNL pentru Primăria Arad: „Este momentul generaţiei mele!”

Domnule Sergiu Bîlcea, aţi fost desemnat candidatul PNL pentru Primăria Arad. Erau poate şi alte variante în interiorul partidului, de ce Sergiu Bîlcea?

SERGIU BÎLCEA. A fost în primul rând un vot pentru un proiect, pentru viitor, nu pentru o persoană. Este cred evident că arădenii aşteaptă o schimbare de generaţie în administraţie şi clasa politică. Rezultatul alegerilor recente, discuţiile cu oamenii, studiile arată nevoia de schimbare. Sunt în contact permanent cu oamenii de ani de zile, merg acolo unde sunt probleme, unde se lucrează şi simt acest puls. Aradul intră într-o altă etapă de dezvoltare, până acum s-a lucrat la marile proiecte de infrastructură, acum putem să ne ocupăm de estetică, să facem un oraş frumos, sănătos, funcţional. Este o schimbare importantă şi desemnarea mea trebui înţeleasă ca opţiunea PNL pentru un nou proiect de dezvoltare a oraşului, cu altă generaţie. Cred că este momentul generaţiei mele, acesta este motivul pentru care mi-am asumat candidatura. Le mulţumesc colegilor pentru sprijin şi încredere.

Ce vă recomandă pentru funcţia de primar?

SERGIU BÎLCEA. Am acumulat experienţă în mediul privat, am dezvoltat împreună cu partenerii mei o afacere în domeniul transporturilor. Ani de zile am oferit servicii de transport cu parteneri de afaceri din străinătate, firma lucrează exclusiv în afara României. Este momentul să punem în funcţii publice oameni cu experienţă în mediul privat, care înţeleg economia şi dificultăţile de acolo, nu eternii angajaţi la stat, în fugă după sinecuri publice, model propus atât de des de PSD cu rezultatele pe care le vedem. Este nevoie de oameni care ştiu să crească, să dezvolte proiecte în condiţii de concurenţă, de oameni care au responsabilitatea a sute de angajaţi, cu familiile lor. Am experienţă în administraţia publică, prin mandatul de consilier municipal şi funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. Nu este uşor să vii din privat şi să te loveşti de birocraţie şi încetineală, dar am păstrat energia şi dorinţa de a genera şi impulsiona proiecte. Astăzi avem o strategie pentru drumurile judeţene, cu finanţare asigurată pentru reabilitarea reţelei de drumuri. Ştiu care sunt schimbările de care avem nevoie, ştiu ce trebuie făcut. Cred că am dovedit din prima zi a celor trei ani de mandat la Consiliul Judeţean că ştiu să fac proiecte, sunt pe teren alături de oameni, am dorinţa de a realiza ceva pentru Arad. Foarte important, sunt în primul rând al luptei cu PSD şi guvernarea abuzivă împotriva Aradului. Unii politicieni, cei de la USR de exemplu, au fugit de acestă luptă.

Cum va arăta Aradul noii generaţii?

SERGIU BÎLCEA. Vom schimba radical imaginea Aradului, aşa cum îşi doresc în special tinerii. Centrul intră într-un proces de schimbare, va fi refăcut Bulevardul Revoluţiei, ne gândim la spaţii pietonale. Unele rezultate se văd deja, strada 1 Decembrie pietonală la sfârşitul săptămânii este un exemplu, mergem în parteneriat cu arădenii pentru refacerea Parcului din centrul oraşului, în faţa Hotelului Continental. Regândim faleza Mureşului, ştrandul. Trebuie să rezolvăm problemele de trafic, gândim o subtraversare rutieră în faţa Primăriei, mergem mai departe cu amenajarea parcărilor, cred foarte mult în închiderea inelului de circulaţie, prin realizarea centurii de sud-est între Aradul Nou şi Vladimirescu. Aradul trebuie să fie de asemenea un oraş sigur, ne gândim la dezvoltarea reţelei de camere video. Finalizăm stadionul UTA şi îl includem în circuitul naţional, sprijinim sportul de masă de unde pornesc performanţele sportive. Diferenţa faţă de alte partide este că noi avem aceste proiecte, lucrăm la ele pentru că administraţia care conduce Aradul este a PNL. De anul viitor, sunt convins că vom da un impuls pozitiv şi vom schimba radical imaginea Aradului. Nu vă ascund că sunt în contact cu primari care au implementat deja proiecte similare, am fost la un curs cu Ilie Bolojan, primarul din Oradea, am discutat cu el despre soluţii şi proiecte şi vom colabora în Alianţa Vestului. Un primar bun se pregăteşte continuu, trebuie să fim atenţi la oportunităţi noi şi să le valorificăm.

Concurenţa va fi interesantă, inclusiv fosta dumneavoastră soţie care se consideră un potenţial primar mai bun…

SERGIU BÎLCEA. Vă daţi seama că nu voi polemiza niciodată în presă cu mama copiilor mei. Cred că orice campanie pe această temă se va întoarce împotriva celor care o conduc. Arădenii ştiu să îşi aleagă primarul şi cred că vor alege un tânăr capabil, cu o viziune nouă despre dezvoltarea oraşului.

A început deja campania electorală?

SERGIU BÎLCEA. Începe campania pentru alegerile prezidenţiale, foarte importantă pentru viitorul nostru. 50.000 de semnături în judeţ pentru Klaus Iohannis sunt un semnal important care ne spune că arădenii îşi apără oraşul şi viitorul european. Preşedintele a fost, în acest an, garantul democraţiei şi libertăţii justiţiei, a înregistrat deja un mare succes la referendum în luna mai. Cei care am încercat să ţinem piept abuzurilor PSD am avut un reper şi un exemplu în domnul preşedinte. Al doilea mandat pentru preşedintele Iohannis este fundamental pentru Arad. Noi suntem avantajaţi de o politică onestă, care să sprijine polii de dezvoltare. Avem nevoie de o guvernare de dreapta, responsabilă şi favorabilă investiţiilor, pe care o poate gira domnul preşedinte Iohannis. Aceasta este campania la care trebuie să muncim acum.