Investesc excedentul în drumuri

Consiliul Județean a alocat, în cadrul celei mai recente ședinței ordinare, suma de 346 mii lei pentru investiții la nivelul infrastructurii rutiere, dar și pentru dotarea stației de deșeuri de la Mocrea-Ineu cu un sistem împotriva incendiilor.

Așadar, 110 mii lei au fost alocați din excedentul bugetar pentru modernizare tronsoanelor DJ 709J Dorobanți – Macea și DJ 709J Pecica – Turnu, reprezentând contribuția proprie a Consiliului Județean în proiectul finanțat prin Regio-POR 2014-2020, cu o valoare totală a finanțării de 22.871.014,51 lei, suma nerambursabilă fiind de 22.366.273,89 lei.

Tot din excedentul bugetar s-au repartizat 36.000 de lei pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709 km 33+700…39+200 Pîncota – Seleuş”. Din aceeași sursă, s-a alocat suma de 100.000 lei pentru tronsonul de drum dintre Aluniș si Frumușeni, la km 82+400, care a fost afectat de inundații în vara acestui an.

De asemenea, s-au alocat 100.000 de lei pentru achiziționarea unui sistem împotriva incendiilor, pentru stația de sortare a deșeurilor de la Mocrea, pentru ca această stație să se alinieze legislației în vigoare.

„Se dovedește încă o dată utilitatea acestui excedent bugetar, blamat deseori de opoziție. Din excedentul bugetar al acestui an am repartizat, până acum, peste 113 milioane de lei pentru proiecte importante, sume pe care altfel nu aveam de unde să le alocăm. Cine critică existența acestui excedent bugetar dovedește că are cunoștințe precare despre administrație și nu înțelege cum se gestionează eficient banii publici”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad.

Din fonduri europene

„Consiliul Județean Arad a marcat un eveniment important. Am alocat cofinanțarea de 2% pentru proiectele de modernizare a drumurilor județene Dorobanți-Macea și Pecica-Turnu. Asta înseamnă că investim din banii arădenilor 110.000 lei, cât reprezintă cofinanțarea, și câștigăm 22,7 milioane de lei, bani aduși de administrația județului pentru drumurile Dorobanți-Macea și Pecica-Turnu, din fonduri europene!”, a subliniat la rându-i Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.