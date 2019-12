Ionel Ciupe vrea velodrom în Arad

Așa cum a promis la ultima sa intervenție în mass-media, consilierul local municipal Ionel Ciupe a revenit cu proiectul care, în viziunea sa, va contribui la creșterea notorietății Aradului şi de aici, implicit, la dezvoltarea oraşului. Alesul municipal spune că, „alături de extrem de necesarul proiect de realizare a Aqua Parkului la ștrand, un proiect pe care am insistat în repetate rânduri, dar asupra căruia mă voi apleca în continuare până îl voi vedea realizat, ridicarea unui velodrom în Arad este șansa municipiului nostru. Nu există în estul Europei, din câte știu eu, nici un velodrom modern, deși pasionații de cursiere sunt din ce în ce mai numeroși. Trebuie să gândim în avans și să pregătim proiecte care să ia fața tuturor, care să ne asigure un avans și să ne impulsioneze dezvoltarea. Iar un astfel de proiect exact acest lucru l-ar face, ar asigura Aradului întâietatea într-un domeniu de viitor”.

Ionel Ciupe visează de mult la un astfel de proiect. Încă din 2016, de pe vremea când era candidatul pentru fotoliul de primar al ALDE Arad, Ciupe a propus o astfel de investiție pentru arădeni în programul său. Atunci alesul vorbea de un velodrom cu o lungime a pistei de 250 de metri, care să găzduiască 5.000 de spectatori și care să ocupe o suprafață utilă de 15.000 de mp. Consilierul descria pe atunci și facilitățile interioare adiacente: „teren de baschet, teren de volei, teren de handbal, pistă de alergare, sală de fitness, sală de conferințe, spațiu pentru expoziții, birouri, vestiare”.

Convingerile lui Ciupe

„Cred și acum în acest proiect și sunt pe mai departe convins că, alături de Aqua Park, acest velodrom va fi magnetul pentru creșterea turismului în Arad și pentru dezvoltarea economică a orașului. Este un proiect, recunosc, grandios, dar care va dăinui și va aduce beneficii orașului și locuitorilor lui. Cel mai mare velodrom din estul Europei, căci la așa ceva visez și sper să obțin la un moment dat susținerea Primăriei Arad și a colegilor din Consiliul Local Municipal pentru el, ne va veni ca o mănușă, pentru că va reînnoda tradiția interbelică pierdută. Un velodrom modern, acoperit, primul de acest fel din țară, nu are cum să nu devină un punct de atracție pentru cicliștii din România, Ungaria, Serbia, Muntenegru etc. Am convingerea că un velodrom modern cu vresatilitate utilitară, care sigur va fi costisitor, dar pentru care vor fi mereu la îndemână fonduri europene, va atrage mult mai multe categorii de sportivi și un public spectator numeros. Secolul XXI este secolul mișcării și al provocării la o viață sănătoasă, iar Aradul trebuie să se alinieze acestei direcții”, a punctat Ionel Ciupe.

În dezbatere, la buget

La final, consilierul local a precizat faptul că va propune acest proiect, cel de al treilea proiect de suflet al său, în momentul în care aleșii vor fi chemați la dezbaterea și apoi votarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020.