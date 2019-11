Irina Rimes a încins ritmurile la Festivalul Vinului

Fie că a plouat sau a fost vânt, cei care au dorit să petreacă au făcut-o, în compania unor nume importante din muzică. Ultima seară nu a făcut excepție, iar arădenii au venit în număr mare să danseze și să cânte alături de îndrăgita artistă Irina Rimes. Moldoveanca a făcut un spectacol de excepție și a reușit să încingă atmosfera, în ciuda temperaturilor de toamnă mohorâtă. Așa s-a încheiat ediția din acest an a Festivalului Vinului, un festival prin care s-a dorit și promovarea zonei viticole din Arad, o zonă care renaște de la an la an.