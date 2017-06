Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad: „Reînnodăm relația Arad-Verona!”

Domnule Iustin Cionca, de ce ați ales, din toată Italia, tocmai Verona, pentru încheierea unui parteneriat cu județul Arad?

Nu mergem la Verona întâmplător! Avem acolo conexiuni bune, dar relația noastră s-a răcit, pentru că nu a mai existat interes, și nici nu mai are importanță din partea cui. Vizita noastră este un semn de respect și un semnal că ne dorim să reînnodăm vechile relații. Nu trebuie să căutăm departe, dacă vrem să găsim prieteni. Verona a fost primul partener occidental al Aradului, după Revoluție! Împreună cu colegii noștri de acolo am realizat unele dintre proiectele cele mai importante ale Aradului, care funcționează și astăzi. Mă refer, în primul rând, la Expo Arad Internațional, la curse aviatice directe între cele două orașe. Mergem cu președintele Camerei de Comerț, dl. Gheorghe Seculici, să discutăm despre Aeroport, despre posibilitatea colaborării în domeniul organizării târgurilor, despre schimburi economice, culturale și turistice. Aradul este foarte bine văzut, apreciat, în partea aceea a Italiei. La această percepție pozitivă contribuie și învățământul superior arădean, o destinație pentru sute de studenți italieni anual. Știți bine că avem zone rezidențiale în Arad unde se vorbește aproape în exclusivitate limba italiană!

Ce așteptați de la aceste întâlniri?

Vom cunoaște noul primar al orașului, care va fi ales aceste zile. Ne vom întâlni cu președintele provinciei, cu președintele Camerei de Comerț, cu reprezentanții mediului de afaceri. Mergem și la aeroport, vom avea o ședință de lucru și pentru dezvoltarea unui proiect comun pe Drumul Vinului. Avem foarte mulți investitori italieni în Arad, și avem în continuare foarte multe solicitări din partea unor companii care caută oportunități în zona noastră. Mergem la Verona să realizăm contacte, să reparăm ceea ce s-a stricat în relația dintre noi. Îmi doresc ca Aradul să fie într-adevăr un „avanpost” italian în România, iar prezența italienilor la noi în județ să se concretizeze și prin evenimente culturale, prin schimburi turistice, să nu se bazeze strict pe afaceri, deși sunt și ele foarte importante. Aradul a ajuns la un nivel la care ne interesează și altceva, nu numai locurile de muncă. Dezvoltarea despre care vorbim trebuie să însemne și activități diverse, o prezență vizibilă în viața orașelor, a județului, a culturii italiene, pe care o respectăm foarte mult și o apreciem.

V-ați întâlnit recent cu reprezentanții mediului de afaceri italian, la Consiliul Județean. Ce ați dedus din discuția cu investitorii?

Că stabilitatea despre care noi tot vorbim nu este resimțită ca atare de acești investitori. Dimpotrivă, unii simt un echilibru foarte fragil, au nevoie mai mare de sprijinul administrației. Noi îi putem ajuta cu lucruri mărunte, dar în afaceri niciun ajutor nu este inutil. Anul viitor, vom stabili strategia de investiții în județ în așa fel încât să le creăm o legătură mai bună cu bazinele de populație de unde pot recruta angajați. Am inițiat proiectul de modernizare a drumurilor transfrontaliere, pentru ca firmele din Arad să își poată aduce mai ușor forță de muncă din Ungaria sau din localitățile județului, după caz. Acest proiect va crea și o legătură mai bună cu zona de frontieră, prin ocolirea punctelor aglomerate. Asta înseamnă costuri reduse de transport. Facem eforturi mari pentru a aduce curse pe Aeroport, iar deplasarea la Verona servește și acestui scop. Dacă avem o comunitate italiană semnificativă și activă, dacă reușim să găsim un aeroport de destinație cu care să intrăm în parteneriat, putem fi mai convingători în relația cu companiile aviatice. Operăm acum curse spre Turcia, dar, așa cum am spus, doar asta nu mă mulțumește. Aradul este un punct important pe harta intereselor italiene, iar vizita mea la Verona are ca scop crearea unei relații administrative între noi care să genereze, ulterior, proiecte vizibile în viața cotidiană a celor două comunități.

„Îmi doresc ca Aradul să fie într-adevăr un „avanpost” italian în România”