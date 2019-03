„Jucătorii sunt nemulțumiți de ei”

UTA nu merge așa cum își dorește toată suflarea fotbalistică din Arad. Din 15 puncte posibile, arădenii au obținut doar șase, din două victorii pe teren propriu. A apărut și problema de sănătate a lui Ionuț Popa, iar de aici a început să se intre într-o ușoară panică a suporterilor. Am încercat să aflăm câteva din cauzele parcursului UTA-ei, explicate de „secundul” Cristi Păcurar, antrenor care – însă – nu face nimic de capul său, programul săptămânal de pregătire fiind primit de la Ionuț Popa.

„Nu avem forță și putere”

UTA a pierdut la Clinceni, a făcut un joc slab în atac și s-a ajuns la două înfrângeri consecutive.

„Sunt foarte multe lucruri care au dus la această situație. De exemplu, acum, lucrez foarte mult la crearea unei condiții fizice optime, care este una precară în cadrul lotului. Vrem să mai acumulăm ceva fizic. Încercăm să omogenizăm lotul, de aceea am jucat cu aceeași echipă de fiecare dată când am avut toți jucătorii la dispoziție. De exemplu, am mers la Clinceni și nu puteam să jucăm cum doream. Am pregătit toată săptămâna un sistem de joc, iar vineri am fost anunțat că Miculescu e bolnav. A trebuit să schimb sistemul de joc chiar înainte de meci. Apoi, nu puteam să facem pressing sus, în terenul advers, deoarece nu avem putere, nu avem forță. La relațiile lor de joc, a posesiei pe care o au, cea mai bună din serie, eram victime sigure. Am etalat un joc urât, dar trebuie să ținem cont că până în minutul 74, când am luat gol, din al treilea penalty în tot atâtea meciuri, Academica nu a avut decât o siuație de gol, iyvorâtă dintr-o lovitură liberă. Am rămas datori în atac, e limpede, dar toate se leagă, deoarece efortul atacanților din timpul jocului, ei apărându-se împreună cu colegii lor, a fost extrem de mare. Când au intrat în posesia mingii nu au mai avut capacitatea fizică și mentală să poarte atacuri rapide sau contraatacuri” – ne-a declarat Cristi Păcurar.

Dezamăgiți

Întrebat dacă antrenorii sunt mulțumiți de prestația noilor veniți, Cristi Păcurar a spus: „Să știți că și ei sunt dezamăgiți de propria evoluție. Am vorbit cu ei, îmi spun că nu sunt la capacitate maximă”.