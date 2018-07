Judecătorii i-au scăpat de arest pe tinerii opriți cu focuri de armă

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad nu au reușit să obțină arestarea preventivă a celor doi tineri care au fost opriți cu focuri de armă de polițiști, după o urmărire ca în filme. Judecătorii au decis ca cei doi bărbați din Galșa, de 20 și 28 de ani, să fie cercetați sub control judiciar, astfel că după expirarea celor 24 de ore de reținere au fost eliberați. Procurorii ceruseră arestarea preventivă pentru 30 de zile, considerând că suspecții prezintă pericol public, dar magistrații Judecătoriei Arad nu au fost de aceeași părere.

Față de acuzațiile inițiale, s-a adăugat și acuzația de furt, pentru benzina neplătită la stația de distribuție a carburanților la care au oprit înainte de aventura pe străzile orașului. Astfel, tânărul de 20 de ani care se afla la volan în momentul în care mașina a fost oprită de polițiști este cercetat pentru conducere fără permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice și furt, iar prietenul său de 28 de ani este cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Șirul de ilegalități

În noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii au fost alertați de șoferi că un autoturism fără numere de înmatriculare este condus cu viteză pe străzi, iar șoferul părea băut. Totodată, angajații unei benzinării au raportat la 112 că un tânăr și-a alimentat mașina și a plecat fără să plătească, el având un pasager în autoturism. Polițiștii i-au localizat în trafic pe cei doi, însă aceștia nu au oprit, astfel că s-a pornit în urmărirea autoturismului.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Arad, Claudia Iuga, a declarat că s-au tras mai multe focuri de armă pentru a-i convinge pe cei doi să se predea. „Autoturismul era condus de un tânăr de 20 de ani, care era însoțit de un prieten de 28 de ani. Se pare că și acesta din urmă a condus la un moment dat autoturismul, deși ambii erau sub influența băuturilor alcoolice. Cel prins la volan nu deține permis de conducere, iar el avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce al doilea bărbat avea o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cei doi, după ce ar fi alimentat la o benzinărie fără să plătească, au demontat plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului, pentru a nu fi identificat în trafic”, a declarat Claudia Iuga.