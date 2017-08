Jumătate dintre mașinile controlate de RAR Arad, respinse

De aceea, Registrul Auto Român Arad s-a pus pe controlat autoturisme. Și ar trebui să o facă mai des, am adăuga noi. Într-un bilanț întocmit de inspectorii RAR Arad pe primele șase luni ale acestui an putem observa cum tot mai multe mașini nu trec de control. Jumătate dintre mașinile controlate de RAR Arad au fost respinse, de exemplu, din cauza proastei funcționări a instalației electrice de iluminare și semnalizare, din cauza defecțiunilor ale sistemului de frânare etc.

Așadar, în judeţul Arad, Registrul Auto Român a verificat tehnic în trafic, în primele 6 luni ale acestui an, 421 de vehicule. „În urma controalelor, inspectorii RAR au descoperit că două dintre vehiculele controlate prezentau pericol iminent de accident, în special din cauza defecțiunilor majore sau periculoase la sistemul de frânare și la direcție, iar 48,22 la sută au fost respinse pentru că au fost considerate neconforme din punct de vedere al securității rutiere, inspectorii RAR constatând proasta funcționare a instalației electrice de iluminare și semnalizare, defecțiuni ale sistemului de frânare, starea necorespunzătoare a șasiului, caroseriei sau pneurilor, jocuri anormale în mecanismul de direcție sau în articulațiile punților față și spate. În aceste situații una dintre măsurile luate de Poliţia Rutieră constă în reţinerea certificatului de înmatriculare. Acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecţii tehnice specifice la reprezentanţele Registrului Auto Român”, au declarat reprezentanții RAR Arad. De asemenea, din totalul autoturismelor, autoutilitarelor, motocicletelor și remorcilor oprite, 58,67 la sută au prezentat diferite probleme tehnice sau legate de documente, iar 3,80 la sută au fost neconforme din punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecției tehnice periodice, cum ar fi dovada de efectuare a ITP expirată sau dovezi de efectuare a ITP false. În urma testărilor efectuate, pentru 1,70 la sută dintre autovehiculele verificate inspectorii RAR au constatat depășiri ale limitelor admise ale emisiilor poluante.

Potrivit RAR Arad, în urma controalelor mixte desfășurate în județul Arad de către Registrul Auto Român și Poliția Rutieră, în primele 6 luni ale acestui an au fost aplicate 261 de sancțiuni și au fost reţinute 260 de certificate de înmatriculare.