Kevin Spacey, eliminat din filmul “All the Money in the World”

Deşi filmările la pelicula lui Ridley Scott “All the Money in the World” au fost finalizate, scandalul din jurul actorului Kevin Spacey a determinat luarea unei măsuri fără precedent.

Toate scenele în care a jucat Kevin Spacey vor fi eliminate, ele urmând a fi turnate din nou cu un alt actor: Christopher Plummer. Filmările vor începe imediat, iar Ridley Scott insistă că filmul va avea premiera la 22 decembrie. Măsurile luate împotriva lui Spacey vin pe fondul numeroaselor acuzații de abuz sexual din ultimele săptămâni. Mai mulți bărbați, dintre care unii au spus că erau minori la momentul în care l-au întâlnit pe Spacey, s-au plâns că acesta i-a abuzat. Viața profesională a lui Kevin Spacey s-a deteriorat brusc, de când starul "Star Trek: Discovery" Anthony Rapp l-a acuzat că i-a făcut avansuri sexuale când acesta din urmă avea 14 ani. Mai mult de 12 bărbați l-au acuzat mai apoi de abuz sexual pe câștigătorul Oscar.