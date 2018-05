KINOdiseea, la final de lună

Festivalul internațional de film pentru copii și adolescenți va avea loc, anul acesta, la Arad, între 29 mai și 3 iunie 2018. Evenimentul va avea loc la Cinematograful Arta şi în grădina de vară a acestui cinematograf, unde vor fi proiectate zece filme.

Selecția

Printre producţiile din selecţie se numără „Toate Nopţile Albe”, de Michal Marczak, care a avut premiera în 2016, la Festivalul de la Sundance, unde a câştigat premiul pentru regie în competiţia pentru documentare World Cinema Documentary, „Up In the Sky” („Printre Stele”), de Petter Lennstrand, cel mai bun film pentru copii – Zurich 2017, în competiţia Generation Kplus – Berlinale 2017, şi „Owls and Mice” („Bufniţe şi şoricei”), regizat de Simone van Dusseldorp, prezentat în competiţia Generation Kplus la Berlinale 2017.

Va reveni şi „Fata din Loch Anzi”, pelicula elveţiencei Alice Schmid. O poveste deosebită, un tablou despre maturizare, „The Girl Down Loch Änzi” va fi proiectat la Arad pe 29 mai şi pe 3 iunie, de la ora 12. „Spirited Away”, o animaţie realizată de Hayao Miyazaki şi Kirk Wise, spune povestea lui Chihiro, o fetiţă ambiţioasă în vârstă de 10 ani, nefericită că familia ei îşi mută domiciliul şi va trebui să-şi facă prieteni noi. Proiecţia este programată la Arad pentru ziua de 30 mai, de la ora 12.00.

„E.T.” al lui Steven Spielberg va fi prezentat la Arad, pe 31 mai, de la ora 21.30, în Grădina de Vară Cinema Arta. Filmul a primit premii Oscar pentru cel mai bun sunet, pentru cele mai bune efecte vizuale, cea mai bună muzică şi pentru cele mai bune efecte de sunet în 1983, dar şi Globul de aur pentru cel mai bun film de dramă. Tot la Arad, pe 1 iunie, are loc proiecţia specială a filmului „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, regizat de Cătălin Mitulescu, premiat la secţiunea Un Certain Regard – Cannes 2006 – pentru interpretare feminină, dar şi cu premiul pentru cel mai bun proiect european – HNK/Sundance – 2005.

Organizatorii

KINOdiseea este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis. Proiect cultural finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei, Centrul Municipal de Cultură Arad, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad.