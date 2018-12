Kirk Douglas, la 102 ani: ”Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a dat”

Într-un interviu acordat agenţiei dpa din Los Angeles, Douglas vorbeşte despre viaţa lui la 102 ani şi despre preocupările pentru viitor.

În 1999, Institutul American de Film a publicat o listă a cu numele a 50 de legende din cinematografie din epoca de aur a Hollywood-ului. Numai trei persoane de pe această listă sunt încă în viaţă: Sophia Loren, în vârstă de 84 de ani,

Sidney Poitier, în vârstă de 91 de ani, şi Kirk Douglas, care a împlinit vârsta de 102 ani duminică.

Douglas îşi aniversează ziua de naştere printr-o petrecere la care participă doar familia şi prieteni apropiaţi. ”Toţi băieţii mei vor fi acolo, precum şi mulţi dintre nepoţi. Şi prieteni buni precum Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg şi Ron Meyer”, a declarat el pentru dpa.

Întrebat dacă are o listă cu lucruri pe care ar mai dori să le realizeze la această venerabilă vârstă, Kirk a spus că nu are o astfel de listă. ”Am avut o viaţă minunată şi am o familie fantastică. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a dat”.

Sursa: Agerpres