Lăsaţi fără bani de la Judeţ

Au făcut calcule şi au tras linie. Dar, pe lângă linie, au rămas mai multe comune şi oraşe care nu vor primi niciun leu de la Consiliul Judeţean Arad. În şedinţa CJA din 26 ianuarie a fost adoptată o hotărâre care face referire la repartizarea, din impozitul pe venit pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale Municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din Judeţul Arad. Niciunul dintre oraşele judeţului, excepţie făcând Sebişul, nu a primit bani de la Consiliul Judeţean. În ceea ce priveşte Sebişul, aici a fost alocată suma de 400.000 de lei pentru plata unor arierate. În fapt, este vorba despre achitarea unor datorii ale primăriei, datorii care au depăşit termenele scadente. În schimb, niciun alt oraş nu a primit niciun leu. Însă alta este situaţia la comunele judeţului nostru.

Aproape 12 milioane

Suma pe care CJA a împărţit-o este de aproape 12 milioane de lei. Chiar dacă toate primăriile din comunele arădene au depus cereri pentru finanţarea diferitelor lucrări de investiţii, nu toţi primarii au fost mulţumiţi la final. Şi asta pentru că mai multe comune, marea majoritate conduse de primari PSD, nu au primit niciun leu de la Consiliul Judeţean. Pe lista unităţilor administrativ-teritoriale care nu au avut „trecere” la CJA se numără Beliu, Bârzava, Bocisg, Dezna, Fântânele, Felnac, Livada, Moneasa, Păuliş, Săvârşin, Şimand, Şiştarovăţ, Ususău şi Vărădia de Mureş. Întâmplarea (sau nu?) face ca o singură comună dintre toate cele enumerate mai sus are primar independent, respectiv Ususău, în rest toate fiind conduse de aleşi PSD. Bineînţeles că nemulţumirile au fost la ordinea zilei atât printre primarii tăiaţi de pe listă, cât şi printre consilierii judeţeni din opoziţie.

Şi contrele

După cum era de aşteptat, odată ce proiectul de hotărâre a fost luat în discuţie, a început scandalul. Primul care a luat cuvântul a fost, după cum era de aşteptat, liderul grupului PSD, Marius Sulincean: „aceste sume de bani sunt repartizate după un singur criteriu: cel politic. Aproape toate localităţile conduse de PSD au primit zero lei. Noi venim cu o nouă propunere de alocare: haideţi să luăm toată suma, cea de 11,8 milioane de lei, şi să o împărţim egal la toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ. Ar primi fiecare primărie cam 173.000 de lei”. La rândul lui, consilierul judeţean de la ALDE Daniel Trifon a propus şi el un amendament: „anul trecut, comuna Şeitin a primit bani pentru remiza de pompieri, care este foarte importantă pentru o localitate. Anul acesta a cerut şi Nădlacul bani, dar nu a primit. Amendamentul meu se referă la alocarea necesară pentru remiză şi am identificat şi sursa financiară: 300.000 de lei de la Sebiş şi 200.000 de lei de la Ghioroc. Asta în condiţiile în care Ghiorocul a primit anul trecut o mulţime de bani”. Preşedintele CJA, Iustin Cionca, a ţinut să precizeze că „Sebişul are un spital care deserveşte întreaga zonă. Trebuie să ajutăm şi spitalul din Sebiş, la fel cum ajutăm Spitalul Judeţean. În ceea ce priveşte Ghiorocul, aici avem o strategie pe mai mulţi ani. Nici Ghiorocul nu primeşte bani pentru propriile proiecte, ci doar pentru dezvoltarea lacului şi a zonei de acolo. Am primit de la primăriile din judeţul Arad solicitări de finanţări în valoare de 140 de milioane de lei, dar noi avem la dispoziţie doar 11,8 milioane”. Niciunul dintre amendamentele propuse de cei doi nu a trecut de votul consilierilor judeţeni, ţinând cont de faptul că PNL are majoritate. Aşa că banii au fost împărţiţi după cum s-a stabilit, cu primarii PSD rămaşi pe afară. Asta chiar dacă aleşii din opoziţie au votat împotrivă.

Face politică

La un moment dat, spiritele s-au inflamat, consilierul Daniel Trifon sugerând că în Consiliul Judeţean ar trebui să se facă front comun pentru binele cetăţeanului. „Eu vreau să facem administraţie aici, nu politică. Nu vreau să intru în polemici”, a spus alesul. În schimb, preşedintele Iustin Cionca a ţinut să precizeze că „eu fac politică, poentru că am fost ales politic. Şi ar trebui să recunoaşteţi toţi că sunteţi oameni politici”. Aşadar, se pare că interesul cetăţeanului trece pe locul doi, după interesele politice ale celor care conduc judeţul Arad.