Liberalul Adrian Barbeș a demisionat din CLM

Consilierul local municipal Adrian Barbeș (PNL) și-a înaintat demisia din funcția deţinută în CLM.

„Mi-am depus astăzi (marţi-n.r.) demisia din această funcție, astfel că începând cu data de 1 iunie îmi voi încheia mandatul. Am luat această decizie fiindcă am considerat că voi putea să muncesc mai mult pentru arădeni dintr-o poziție mai puțin oficială, însă mult mai practică. Colaborarea mea cu municipalitatea și cu domnul primar Falcă va continua, însă de această dată voi munci pe funcția de consilier al primarului pe probleme administrative. În traducere, munca pe care o voi desfășura va fi în mijlocul arădenilor, rămânând aproape și de administrația locală. Nu am urmărit niciodată funcții politice sau publice, m-a interesat întotdeauna să îmi aduc contribuția în comunitate. Sunt convins că această nouă etapă profesională pe care urmează să o parcurg va aduce un plus pentru orașul nostru” – a precizat Adrian Barbeș.