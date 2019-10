LT Cermei, în revenire de formă

Cermei. Începutul de campionat nu a fost unul care să fie pe placul susținătorilor echipei LT Cermei. Însă, toată lumea și-a asumat răspunderea pentru a lucra în alte condiții, mai precis cu un buget mai mic față de anul trecut. Asta a însemnat și schimbarea lotului, în proporție de 80%, ceea ce nu e de colo.

Nu mai vorbim că și pe banca tehnică a venit schimbarea, în locul lui Radu Anca fiind adus Flavius Moisă. Așadar, erau destule semnale că lucrurile nu ar putea începe prea bine. Însă, iată că LT Cermei nu a mai pierdut de cinci etape, în care a obținut patru remize și o victorie.

În revenire de formă

Președintele celor de la LT Cermei, Petre Bulza explică: „Am început mai greu, dar am schimbat 12 jucători la începutul campionatului. Nu am intrat în panică, nu avem presiune, deoarece eu zic că ne vom încadra în obiectiv, locurile 1-10. Până la urmă, de la antrenori și până la conducători, toți ne-am asumat noile condiții, dar și schimbarea lotului. Anul trecut, de exemplu, dacă aveam banii altora, cred că puteam promova liniștiți. Despre surpriza de etapa trecută atâta pot să spun: la Craiova a scos un egal meritat, pentru că am jucat fotbal. Suntem în revenire de formă, nu am pierdut de multă vreme, chiar dacă avem doar o victorie. Așteptăm cu încredere partida cu Flacăra Horezu, pentru a mai adăuga trei puncte în clasament. Și pentru a explica oamenilor cum a ajuns Flavius Moisă antrenor la noi, trebuie să vă spun că ne-a fost recomandat de Roland Nagy, care face parte din «familia Cermei»”.

Mulțumirile lui Bulza

Petre Bulza a fost ales reprezentantul seriei a IV-a a Ligii a 3-a în Comisia FRF, condusă de cei doi membri ai CEX, Florin Spânu (ACSO Filiași) și Mihai Dăscălescu (Unirea Alba Iulia).

„A fost o surpriză și pentru mine când am fost sunat și anunțat despre noua postură. Țin să le mulțumesc celor care s-au gândit la mine, înseamnă că au apreciat tot ce am făcut în fotbalul arădean până acum și au încredere în capacitățile mele” – a conchis Bulza.