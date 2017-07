Lupaş: „Mai multe evenimente publice pe Ștrand ar revigora zona pietonală”

Consilierul local independent Marin Lupaș consideră că organizarea Zilei Turismului Arădean pe 8 iulie în incinta Ștrandului este bine-venită, chiar dacă inițiativa este a Consiliului Județean iar Primăria și instituțiile din municipiu au aderat ulterior, ca parteneri. Consilierul independent consideră că mai multe evenimente publice pe Ștrand ar revigora zona pietonală. Alesul a formulat în acest sens, în urmă cu câteva luni, o recomandare Centrului Municipal de Cultură, dar potrivit spuselor sale, „instituția nu a emis însă un răspuns oficial la propunerea lui Lupaș de a organiza evenimentele finanțate de la bugetul local în zona pietonală de pe ștrandul Neptun”.

Ce mai spune Marin Lupaş? „Foarte bine că cei de la Consiliul Județean au fost inspirați de către propunerea pe care am făcut-o mai demult. Iată că trebuie să vină CJ-ul să revigoreze cu evenimente și să atragă oamenii în zona pietonală, iar de la Primăria condusă de domnul Falcă vedem numai acuze și lipsă de implicare. Sunt peste 75 de evenimente programate de Centrul Municipal de Cultură în acest an, dintre care 10 în această perioadă care sigur s-ar putea organiza pe Ștrand. Nu înțeleg de ce nu vor să se implice cu adevărat cei de la Primărie în revigorarea zonei. Este oarecum responsabilitatea lor pentru scăderea interesului pentru acea zonă cu degradarea pe care o vedem azi din cauza ridicării gardurilor și păstrarea biletelor de intrare pentru accesul la terase, este un lucru cunoscut deja, nu are sens să mai detaliem acum. Ce putem face este să ne implicăm și aștept o măsură concretă de la municipalitate, nu doar alipiri la ce fac alte instituții”.

Mai multe semne de întrebare

Tot consilierul aminteşte că Consiliul Local Municipal a aprobat de curând și Regulamentul de funcționare a zonelor de agrement din municipiul Arad sau că în hotărârea votată pe 8 iunie, consilierii muncipiali au adoptat de fapt și modificările pe care le-a propus în spațiul public în aprilie. Consilierul independent consideră că „în urma ultimei decizii din CLM se ridică și mai multe semne de întrebare privind intențiile Municipalității cu zona pietonală de pe Ștrand.

Am spus când a apărut ideea primarului de a transforma zona comercială-pietonală în așa-zis parc, deoarece ne povestea acesta că altfel nu se poate scoate biletul de intrare. A ignorat modificarea Anexei unde sunt stabilite prețurile deși am atras atenția asupra acestui aspect. Nu a ascultat, domnul Falcă nu ascultă alte păreri. Așa că nu a mai propus transformarea anunțată dar a cerut în schimb scoaterea zonei din administrarea RECONS și preluarea ei de către Municipalitate. Fără vreo modificare de PUZ, doar preluare. Consiliul i-a aprobat ideea. Apoi, surpriză: vedem cu toții că odată cu aprobarea Regulamentului de pe Ștrand, Primăria a introdus o prevedere care modifică exact acea Anexă despre care vorbeam în aprilie, anexă cu prețurile de intrare care se află în cu totul altă hotărâre de CLM, din 2015”.

Reticienţă pe intenţii locale

Ca de final Marin Lupaş precizează: „Cu alte cuvinte, se putea face și înainte, cum am propus, fără scoaterea unei bucăți din Ștrand ce are o valoare de inventar de peste 1,5 milioane de euro, de sub administrarea RECONS și introducerea ei în ograda Primăriei. La cum a degradat intenționat acea parte din oraș atâția ani de zile, sunt reticent în ceea ce privește intențiile primarului actual cu zona pietonală de pe Ștrand”.