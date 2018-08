Magazinul Carrefour Alfa, prins cu „ocaua mică”

Nu o dată, nici de două ori, ci de trei ori a fost păcălit un arădean care îşi face cumpărăturile la Carrefour Market Alfa. După o „reţetă” binecunoscută, reprezentanţii magazinului afişează un preţ la raft, dar încasează un alt preţ la casă. Şi de fiecare dată, preţul de la casă este mai mare decât cel afişat la raft. Ca un cetăţean model, acesta a sesizat de fiecare dată organele de control. Iar acestea, având dovezi clare ale faptului că magazinul foloseşte „ocaua mică”, au sancţionat compania care deţine marketul. Dar să trecem direct la subiect şi să vedem ce „peripeţii” a avut arădeanul la cumpărături.

În luna aprilie a acestui an, omul s-a dus la cumpărături la Carrefour Market Alfa. Aici a găsit pastă de dinţi la reducere, mai precis două tuburi cu 14,68 lei. Le-a pus în coş şi, după ce şi-a făcut şi alte cumpărături, a plecat spre casa de marcat. Aici a plătit produsele şi a plecat spre casă. Numai că, ajuns acasă, arădeanul a decis să confrunte bonul fiscal cu oferta pe care ştia că a primit-o la pasta de dinţi. Numai că, surpriză!, preţul la casă a crescut cu 2 lei faţă de cel afişat la raft.

Clientul nu a stat pe gânduri şi a sesizat Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. Inspectorii de aici au mers în control şi au confirmat cele spuse de arădean. „Cu ocazia controlului, operatorul economic a recunoscut cele reclamate, susţinând că în ziua respectivă a existat o defecţiune în sistemul informatic al firmei. Pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor, SC Artima SA a fost sancţionată contravenţional”, se arată în adresa pe care OJPC a trimis-o către clientul reclamant.

Altă problemă

La scurtă distanţă de la acest incident, arădeanul a mers din nou la cumpărături. De această dată, magazinul avea ofertă la iaurt. Potrivit preţului de la raft, pentru trei sticle de iaurt preţul era de 6,49 lei. La fel ca prima dată, clientul şi-a făcut mai multe cumpărături, inclusiv un pachet promoţional de iaurturi. Numai că socoteala de la raft a fost încurcată din nou de cea de la casa de marcat. Şi asta pentru că omul a plătit 8,61 de lei în loc de 6,49 de lei, cât era preţul la raft. Logic, a urmat o nouă plângere depusă la Protecţia Consumatorilor. Şi de această dată inspectorii au mers în control, şi de această dată au fost sesizate nereguli. „Reclamaţia dumneavoastră se concluzionează ca fiind întemeiată. Diferenţa de preţ la produsul reclamat, între preţul afişat la raft şi cel achitat la casa de marcat, a fost cauzată de faptul că acest produs nu se mai afla în promoţie la data achiziţionării, iar operatorul economic a omis să modifice preţul afişat în raft. Pentru încălcarea prevederilor privind protecţia consumatorilor, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional”, i-a transmis OJPC arădeanului „faultat” a doua oară la Carrefour Market Alfa. Practic, scuza celor care conduc magazinul a fost alta, rezultatul, însă, a fost acelaşi: amendă pentru magazin.

Şi a treia oară

Din păcate pentru el, arădeanul nostru a căzut victimă şi a treia oară. De această dată, clientul s-a dus hotărât să îşi cumpere brăduţi parfumaţi pentru maşină. Bineînţeles, magazinul avea o ofertă în acest sens: trei brăduţi la 12,9 lei. Arădeanul a luat pachetul promoţional şi a mers să îl plătească. Numai că, ajuns la casă, a fost pus să scoată din buzunar 13,9 lei pentru cei trei brăduţi. La fel cum a făcut şi înainte, omul a mers şi a depus o sesizare la Protecţia Consumatorilor. „Cam aceasta este practica marketului Carrefour din cartierul Alfa! Diferenţă de la raft la casă! A treia oară când se întâmplă. Din nou, reclamaţie la OJPC. Aştept răspunsul. Nu cred că e normal aşa ceva”, ne-a spus arădeanul. Aşadar, ţepuit de trei ori. Şi asta doar din ce a descoperit el. Pentru că se poate să fi căzut victimă chiar de mai multe ori.

Fără reacţie

După cum era şi normal, înainte să publicăm acest material de presă am încercat să îi contactăm şi pe cei arătaţi cu degetul. Am sunat la numărul de telefon alocat marketului Carrefour din Alfa, dar nu ne-a răspuns nimeni. Ulterior, am încercat să contactăm reprezentanţii companiei din Bucureşti pentru a primi un punct de vedere. Aici ni s-a răspuns la telefon, dar am fost anunţaţi că vom fi contactaţi de către reprezentanţii societăţii. Cel care a revenit cu un telefon, directorul regional al companiei, a declarat că nu vrea să comenteze cele întâmplate în magazinul din Alfa. Dacă vom primi, ulterior, o reacţie oficială a Carrefour, o vom publica.