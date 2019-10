ARAD. Mai puține dosare de corupție și mai multe de trafic de droguri, pe rolul Tribunalului Arad, în acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie. Dacă anul trecut, pe rolul instanței arădene, în perioada menționată mai sus, erau înregistrate 51 de dosare de corupție (dintre care 38 au fost soluționate), anul acesta, pe rolul Tribunalului Arad au fost dosar 11 astfel de cauze, dintre acestea fiind soluționate trei. 17 dosare de trafic de droguri au fost înregistrate anul trecut la tribunal, în timp ce anul acesta numărul cauzelor de trafic de droguri este nu mai puțin de 38! Din cele 38 de dosare înregistrate pe rolul instanței au fost soluționate deja 32. De asemenea, și numărul dosarelor care privesc infracțiunea de evaziune fiscală a crescut anul acesta față de anul trecut. Dacă anul trecut, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, la Tribunalul Arad au fost înregistrate 29 de astfel de cauze, anul acesta, în aceeași perioadă, numărul dosarelor a ajuns la 34, dintre acestea fiind soluționate 12, restul de 22 de cauze fiind încă pe rol.

Sute de dosare pentru un judecător

În ceea ce privește încărcătura de dosare pe judecător – raportat la volumul cauzelor – la Tribunalul Arad, – pentru că numărul de dosare pe care un judecător îl are de soluționat a fost tot timpul un subiect de interes -, aceasta este mai mică în acest an, comparativ cu anul trecut. E drept, nu cu mult, ci doar cu șase dosare. Cele mai multe dosare de soluționat pe judecător, în acest an, au fost la Secția Penală: 241 de cauze, apoi la Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal, 229 de dosare, Secția a II-a Civilă, 226 dosare și Secția I Civilă, 186 dosare. În acest an, la Judecătoria Arad, încărcătura de dosare pe judecător este imensă. La Secția Civilă vorbim de 756 de cauze pe cap de judecător, iar la Secția Penală de 487 de dosare.