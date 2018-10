Marin Lupaș: „Fără şantaje politice”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule Lupaș, a trecut ceva timp de când ați acordat un interviu. S-a întâmplat ceva, sau mai bine zis nu s-au întâmplat prea multe lucruri care să merite o discuție mai aprofundată?

MARIN LUPAȘ. Am să fiu sincer cu dumneavoastră pentru că așa sunt și în viața de zi cu zi: am fost dezamăgit de deznodământul din Piața Catedralei. Piețarii trebuiau să fie uniți și să ceară respect la unison nu să se lase dezbinați și amăgiți cu promisiunile selective ale primarului. Din păcate cred că doar o parte vor ajunge să aibă loc în acel aprozar pe care îl amenajează Primăria! Apoi arădenii care fac cumpărături acolo nu s-au solidarizat cu piețarii la momentul potrivit. Acest eșec al lor înseamnă că după aproape 20 de ani de dictat.. adică mandat al lui Gheorghe Falcă, acest politician a distrus ceva din țesutul social al orașului nostru.

2. După 6 ani de zile de când sunteți în slujba cetățeanului, de ce resimțiți asta acum?

M.L. Eu am intrat în 2009 în politică și ulterior în administrația publică pentru că am o sensibilitate pentru problemele arădenilor și îmi doresc să le rezolvăm și să le facem viața în oraș mai ușoară. Această atitudine vine probabil pe fondul experienței de viață. De-a lungul timpului am învățat că poți fi împlinit când ești sănătos și îi ajuți pe cei de lângă tine. Rolul consilierului local este de a aduce cetățenii mai aproape de deciziile politice care au impact asupra lor pentru a-i ajuta. Dar când cel care conduce Primăria, cât și ambele partide vechi PSD și PNL, lucrează zi de zi, cu resurse umane și financiare uriașe, pentru a îndepărta arădenii de decizii și a-i face să se certe unii cu alții, și când totul, dar absolut totul, este politizat, vine un moment când … simți că ești copleșit.

3. Dar lăsați-i să se certe și veniți dvs. cu soluții, nu vi se pare oportună situația?

M.L. Oportun pentru arădeni ar fi să evolueze ceva prin bună înțelegere, prin consultări și colaborare, nu prin certuri și șantaje cum fac acum PNL-PSD. Eu vin cu soluții, după ce mă consult cu specialiști și neapărat cu cei afectați de decizia în cauză. Am venit cu soluții alternative de fiecare dată când am criticat administrația PNL. Dar când propun ceva și în mod abuziv proiectele de hotărâri inițiate de mine ca independent nu sunt supuse la vot niciodată, iar cei din PSD care spun că vor să-l dea jos pe Falcă nu sunt deranjați de aceste abuzuri pentru că nu-i afectează pe ei… soluțiile rămân doar vorbe. Ei fac înțelegeri ascunse, își împart funcții publice și proiectele mele, unele vă zic că vin strict din partea cetățenilor, rămân prin sertare.

4. Cu toate acestea, chiar dacă v-au fost blocate proiectele așa cum spuneți, ați adus în spațiul public multe chestiuni în neregulă din oraș și administrația locală. Este și acesta un aport, nu?

M.L. Da, am ridicat probleme care au deranjat interesele de grup și interese politice nocive cetățenilor obișnuiți. Vedeți și în o parte din presă sau mediul online că sunt atacuri la adresa mea, înseamnă că am făcut un bine prin aceste poziționări publice, am expus niște șmecherii care afectau în rău viața arădenilor. De aceea nu renunț, ați văzut și în ședințele de Consiliu Local că pun întrebări și mă agit pentru probleme de tipul tramvaielor, a stadionului sau a CET-ului.

5. Apropo de problema CET, ne vorbeați în ultimul interviu despre restaurarea credibilității…

M.L. Nu doar în problema CET și a datoriilor pe care actuala administrație locală le-a tot acumulat acolo, ci și în contextul mai general! Este evident că social-democrații arădeni și-au pierdut încrederea în PSD, iar liberalii și-au pierdut încrederea în PNL și tot răul pe care aceste partide le-au făcut asupra țării și orașului. Depolitizarea ar fi unica șansă a Aradului pentru a nu face implozie în următorii ani.

6. De ce spuneți asta?

M.L. Acum se promovează oamenii pe criterii politice, incompetența este vizibilă pe diferite structuri, candidații nepregătiți și incompatibili cu funcțiile de răspundere pe care le ocupă, iar lucrurile încep să se strice. Nu doar CET-ul este în faliment, să ne reamintim de ridicolul maxim în care a fost dusă Filarmonica în trecut. Era ușor să bat palma cu Puterea centrală sau Puterea locală, dar nu sunt un mincinos ca acești politicieni, nu pot să-i mint pe oameni că îi reprezint și apoi să fac înțelegeri pentru funcții cu Falcă sau Fifor, că altfel nu ne facem bine, ca societate, niciodată!

7. Credeți că la Arad se poate vreodată, ca să folosesc cuvintele dvs., să ne facem bine?

M.L.: Oradea de ce poate? Oameni foarte pregătiți în comunitate care nu sunt ignorați sau folosiți doar în scopuri electorale cum se întâmplă la Arad! Așa se poate. Exemplul celor două pasaje este edificator, la noi de abia a fost inaugurat primul după 7 ani de certuri politice şi incapacitate administrativă de a rezolva nişte lucrări care la Oradea s-au făcut într-un singur an de zile! Văzând ce fac și cei de la PSD după ce a făcut și PNL, nu cred că există o speranță din această zonă politică.

8. Dar există totuși o doză de optimism?

M.L. Da, însă vreau să fiu foarte clar. Am întâlnit și oameni în regulă atât în PSD, cât și în PNL, dar acei oameni nu sunt lăsați să se manifeste liber, să aibă un aport, ori sunt promovați oamenii pe prietenii ori prin înțelegeri obscure. Nu vedeți că politicienii care ajung în față reușesc să facă asta de obicei prin minciună, manipulare și grosolănie?! Eu tot ce am atacat, la aceste partide și la ce fac ele în administrația centrală și locală, a fost cu gândul să schimbăm ceva în bine, dar singur nu poți. Ei sunt foarte cinici, totul se cântărește în numere, eu am un singur vot în care reprezint pe cei cu voce independentă în Arad. De aceea mă gândesc tot mai mult că este nevoie de un grup, de un partid, cu care să mă regăsesc în aceleași gânduri și aceeași viziune asupra orașului nostru. Cu asemenea oameni preocupați, implicați și energici în a duce Aradul pe drumul cel bun, sunt optimist că viitorul municipiului va arăta mai bine.

„Oportun pentru arădeni ar fi buna înțelegere, consultările și colaborarea, nu certurile și șantajele politice”