Marta Păcurariu și Firona Puia, de-o vârstă cu România

ARAD. Două vizite memorabile, în localitățile Cuvin și Bîrsa, au fost făcute de Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, în cadrul campaniei „O viață cât un centenar”. Pentru secolul de viață prin care au trecut, Prefectul Județului Arad le-a oferit celor două sărbătorite câte un mesaj de felicitare din partea Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, însoțit de un tricolor și o insignă cu inscripția „România 100”. De asemenea, sărbătoritelor le-a fost dăruit și câte un tort aniversar, inscripționat cu sigla Anului Centenar.

„Steagul meu”

În locuința sa de la Cuvin, Marta Păcurariu și-a întâmpinat musafirii în fotoliul său preferat, fiindu-i alături fiica, Zenica, de 83 de ani, împreună cu soțul acesteia și nepoata, de 62 de ani. Bucuroasă de oaspeți, Marta Păcurariu și-a uimit oaspeții când, dând cu ochii de drapelul oferit de Ministrul de Interne, a cerut să fie fotografiată imediat cu „steagul meu”. „Soțul meu a murit în război, în ’43. L-am așteptat ani de zile să se întoarcă, dar nu s-a întors. Ultimele semne au venit despre el din Stalingrad. Am rămas văduvă de război. Așa mi se spune…” Momentului trist de aducere aminte i-a urmat unul vesel, Marta Păcurariu dezvăluindu-i Florentinei Horgea secretul senectuții: „Am ajuns la 100 de ani luând zilnic câte o vitamina C și tot la două zile câte un grepfrut. În fiecare dimineață, beau câte o cafeluță. Iar șunca o mănânc prăjită. Doar prăjită. Am muncit mult însă. Zi lumină am muncit fizic, în grădină, cultivând roșii, ardei, vinete, de toate…”

De la Cuvin, Prefectul JudețuluiArad, Florentina Horgea, împreună cu șeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, colonelul Claudiu Daniel Burlan și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, lt. col. Cristian Gârbău, dar și cu purtătorii de cuvânt ai IPJ Arad, IJJ Arad, Poliției de Frontieră Arad, respectiv Prefecturii Arad, s-au deplasat la Bîrsa, la locuința Fironei Puia, o altă doamnă care și-a serbat, de Rusalii, împlinirea a 100 de ani de viață.

„Am fost o familie unită”

Puțin emoționată, Firona Puia a găsit, totuși, resorturi pentru a glumi: „Abia aștept să vă vizitez și eu la Prefectură”, i-a spus Florentinei Horgea, care a asigurat-o că va fi considerată, pe bună dreptate, un oaspete de onoare. „Eu m-am născut în Harghita. În timpul războiului am fugit cu fetița mea, care atunci era mică, în munți. A fost tare greu. Fără mâncare, fără siguranță… Bărbatul meu fusese înrolat… Am coborît până la Călan unde am stat mai mulți ani, apoi ne-am adunat aici, la Bîrsa, unde aveam apropiați și iacă, am ajuns la 100 de ani. Am tot lăsat lucruri în urma noastră… Am pierdut atâtea… Am fost o familie foarte modestă, dar unită”, a spus Firona Puia.

„Secretul celor 100 de ani? Vi-l spun: Oricâtă durere ați avea, să fiți credincioși și calmi, să o puteți duce. Calmul și liniștea sunt secretele vieții îndelungate” – a mai dezvăluit tuturor celor prezenți Firona Puia.

„Sunt impresionată profund de viețile acestor oameni, ajunși, iată, la un secol de viață. Emoțiile trăite în preajma lor sunt de nedescris. Sunt destine speciale, sunt adevărate lecții de viață, de înțelepciune și de profundă trăire sufletească. Am învățat, împreună cu acești oameni care au împlinit vârsta României, că viața este un dar de preț, pe care trebuie să-l prețuim cu toată ființa. Le urez sărbătoritelor și, deopotrivă, tuturor bunicilor noștri aflați în viață, ani mulți înainte, sănătoși, plini de bucurii” – Florentina Horgea.