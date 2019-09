Merg pe mâna lui Daniel Mărcuş

„Am decis să continuăm doar cu junioare la fotbal feminin. Nu am mai putut juca și la senioare nici financiar, nici uman și, în plus de asta, am și retrogradat în Liga a 3-a. Dar, am găsit o colaborare cu prof. Daniel Mărcuș, el are la școală de la Șimand un grup de vreo 8 fete tinere, sub 15 ani și, cu ce mai avem și noi la Ineu, am reușit să facem o echipă de care se ocupă chiar el”, a explicat coordonatorul grupării CS Ineu.

Pentru CS Ineu au jucat: : Iosefina Petroi, Daria Galeancu, Ivana Totu, Roberta Petroi, Alexandra Bînci, Giorgiana Ardelean, Raluca Heșiu, Dana Gruia, Rebeca Tal, Andrada Andea, Carla Kugler, Alexandra Apostoaie, Samira Sebastian.