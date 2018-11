Mihai Fifor a demisionat! Dorel Căprar, posibil viitor ministru al Apărării

Fifor a anunțat în jurul orei 11:00 că a demisionat din Guvernul condus de Viorica Dăncilă, cu câteva minute înainte de începerea ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, ședință în care ar urma să se decidă remanierea mai multor miniștri din Guvern.

„Am făcut o analiza foarte serioasă, am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni și am considerat că pot să merg lângă echipă la partid, să încercăm să pregătim doi ani grei care urmează. Cred că e nevoie să întărim echipa și să putem pregăti proiectele importante. Am rugat-o pe doamna prim ministru și pe domnul președinte Dragnea să fie de acord să-mi depun mandatul, să pot să merg la partid să mă implic serios”, a declarat Mihai Fifor, înainte de ședința Comitetului Executiv Național al PSD, citat de Mediafax.

UPDATE: Gabriel Leș, ministru la apărare. Căprar a refuzat portofoliul!

Decizia senatorului PSD de Arad, Mihai Fifor, de a pleca de la Ministerul Apărării este fără doar și poate o pierdere pentru PSD Arad. Aradul va rămâne fără ministru în viitorul Guvern, după remanierea de luni, 19 noiembrie.

Portofoliul de la Apărare va fi preluat de senatorul Gabriel Leș, președintele PSD Arad, Dorel Căprar, cel care era vehiculat ca viitor ministru refuzând numirea. Se pare că Dorel Căprar a spus „pas” funcției de ministru al apărării, pentru a rămâne în continuare președintele Comisiei de Apărare din Parlament.

Rămâne de văzut ce schimbări vor mai interveni în Guvernul Viorica Dăncilă, dar cert este că PSD Arad a pierdut un post de ministru prin demisia lui Fifor.