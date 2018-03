Mihai Fifor: „Este vital ca partidul să rămână unit”

„Sunt onorat că mă bucur de susținerea președintelui PSD Arad, al deputatului Dorel Căprar și a întregii organizații, fapt care mă obligă implicit și în fața arădenilor, pe care de altfel îi reprezint în Parlamentul României. În calitate de membru al Executivului privesc mai nuanțat această candidatură pentru că sunt conștient că românii așteaptă în primul rând de la noi aplicarea riguroasă a măsurilor din Programul de Guvernare. După cum am statuat duminică și în rezoluția adoptată de PSD Arad, este vital ca partidul să rămână unit, iar Liviu Dragnea a demonstrat că are capacitatea de a ne mobiliza pentru a implementa strategiile din Programul de Guvernare, program cu care am câştigat încrederea cetățenilor. Avem o responsabilitate în faţa lor, avem obligaţia de a ne respecta în totalitate promisiunile și de a duce mai departe procesul de reformă în toate sferele societății românești.

Congresul aduce în prim plan câteva lucruri extrem de importante, în primul rând sub aspect organizatoric, și mă refer la o repartizare total echilibrată pe teritoriul ţării a conducerii centrale şi o paritate între bărbaţi şi femei.

Însă consider că, înainte de toate, în ceea ce privește România, obiectivul principal al Congresului trebuie să fie acela de a adopta un document programatic care să cuprindă şi acţiuni pentru relansarea guvernării, o abordare echilibrată pentru a diminua disparităţile de dezvoltare şi un plan de evoluție pe termen lung al țării. Partidul social-democrat trebuie să rămână principala forță progresivă a României, calea ei spre civilizație, modernitate și respect european. Cred că președintele Liviu Dragnea este singurul capabil să mențină echilibrul, unitatea și dezvoltarea partidului pe coordonatele ei doctrinare”, afirmă senatorul de Arad Mihai Fifor.